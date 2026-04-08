Oficial: Piratas llegan a acuerdo con Konnor Griffin con un contrato de 9 años y 140 millones

Konnor Griffin podría percibor hasta 150 millones de dólares con su acuerdo con los Piratas de Pittsburgh ( AFP )

Konnor Griffin se queda con los Pittsburgh Pirates a largo plazo.

El campocorto de 19 años acordó un contrato de nueve años y 140 millones de dólares con los Pirates la madrugada del miércoles, menos de una semana después de que la ex selección de primera ronda hiciera su debut en las Grandes Ligas.

El acuerdo, el más grande en la historia del club, incluye incentivos que podrían elevar el valor total a 150 millones de dólares.

"Firmar a Konnor es un compromiso significativo con este equipo, esta ciudad y nuestros aficionados", dijo el propietario Bob Nutting en un comunicado. "Refleja nuestra creencia en Konnor, en el club de esta temporada y en el futuro de la organización".

Trayectoria y desempeño de Konnor Griffin

El acuerdo llega menos de 24 horas después de que el gerente general, Ben Cherington, dijera que los "ingredientes" estaban en su lugar para un pacto a largo plazo.

Los Pirates seleccionaron a Griffin con la novena selección global en el draft amateur de 2024. Griffin ascendió rápidamente a través del sistema de ligas menores del equipo, bateando .333 con 21 jonrones, 94 carreras impulsadas y 65 bases robadas.

Fue uno de los últimos cortes durante el entrenamiento de primavera el mes pasado, y su estancia en Triple-A Indianápolis fue breve.

Griffin conectó un doble productor en su primer turno al bate en las Grandes Ligas contra Baltimore el pasado viernes, y añadió un par de hits, incluyendo un sencillo de dos carreras, en una victoria por 7-1 sobre San Diego el martes por la noche, lo que ayudó a los Pirates a conseguir su sexta victoria en siete juegos.

Griffin, quien ha dicho repetidamente que quiere quedarse en Pittsburgh el mayor tiempo posible, ha impresionado a sus compañeros con su madurez y su conjunto único de habilidades.

El actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, llamó a Griffin "un ligamayorista de pies a cabeza", aunque Griffin está haciendo todo lo posible por ignorar la atención que ha rodeado su llegada a un equipo que intenta recuperar la relevancia y poner fin a una sequía de playoffs que ya supera la década.