Reynaldo López y Jorge Soler son suspendidos al iniciar trifulca en el diamante

Imagen del pleito entre Jorge Soler y Reynaldo López ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador derecho de los Atlanta Braves, Reynaldo López, y el bateador designado de los Los Angeles Angels, Jorge Soler, recibieron suspensiones de siete juegos por su participación en la pelea que vació las bancas el pasado martes, anunció la MLB este miércoles.

López y Soler también fueron multados con una cantidad no revelada. Ambos jugadores apelaron sus sanciones.

Sin embargo, López ya llegó a un acuerdo para que su castigo se reduzca a cinco juegos, según informó Grant McAuley de 92.9 The Game. El lanzador comenzará a cumplir la suspensión de inmediato, lo que significa que, gracias a un día de descanso en el calendario, no se perderá ninguna apertura programada.

El origen del conflicto

Soler cargó hacia el montículo después de recibir un lanzamiento pegado y a la altura de la cabeza por parte de López en la quinta entrada, tras lo cual ambos jugadores intercambiaron golpes.

El mánager de los Braves, Walt Weiss, ayudó a terminar la trifulca al taclear a Soler. Por su parte, López lanzó puñetazos contra Soler mientras aún sostenía la pelota de béisbol en la mano.

Los Bravos y los Angelinos cierran su serie de tres juegos este miércoles.