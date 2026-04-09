Eury Pérez impone su ley en Miami y frena en seco a los Reds

Eury Pérez en acción con los Marlins de Miami. ( FUENTE EXTERNA )

En una exhibición de carácter y recuperación sobre la loma, el dominicano Eury Pérez lideró el triunfo de los Marlins de Miami 7-4 sobre los Reds de Cincinnati.

Con esta victoria, el conjunto de la "Ciudad del Sol" no solo detuvo una racha negativa de dos caídas, sino que también puso punto final a la cadena de cinco éxitos que arrastraban los visitantes, apoyados en una sólida labor del nativo de Santiago.

Pérez (1-1) se sobrepuso tras un primer episodio complicado que le exigió 35 lanzamientos y donde la defensa no le favoreció. A pesar de verse debajo 2-0 temprano, el espigado lanzador ajustó su repertorio para completar cinco entradas de calidad: permitió seis imparables y cuatro carreras —de las cuales solo dos fueron limpias—, otorgó dos boletos y abanicó a seis rivales, dejando el escenario servido para que el bullpen sellara el encuentro.

Respaldo ofensivo

La ofensiva de los Marlins respondió de inmediato para respaldar a su abridor. Griffin Conine fue la bujía principal al conectar un cuadrangular de dos carreras en el tercer capítulo, un batazo que recorrió 403 pies y salió del bate a una velocidad impresionante de 110 mph.

A este ataque se sumó Connor Norby con un vuelacercas solitario en el séptimo, asegurando que el esfuerzo de Eury en el montículo se tradujera en una victoria en el box score.

Por Cincinnati, el novato Sal Stewart tuvo una noche destacada frente a sus allegados al irse de 4-2 con jonrón, mientras que el estelar Elly De La Cruz anotó por octavo juego seguido.

Sin embargo, la artillería de los Reds no pudo descifrar por completo el dominio del dominicano ni superar el descontrol de su abridor Brady Singer, quien cargó con el revés tras ser castigado con 10 hits en menos de tres entradas.

El encuentro concluyó con Michael Petersen logrando el primer salvamento de su carrera tras sofocar una amenaza en la novena entrada. Con este resultado, Miami recupera terreno y confía en el brazo de Eury Pérez como uno de sus pilares para estabilizar la rotación abridora en este tramo de la temporada.

Por los Rojos, De La Cruz terminó de 3-0 con una anotada y un boleto; Noelvi Marte concluyó de 4-1.

Por los Marlins, Agustín Ramírez de 4-1, 1 CA, 1 CE.