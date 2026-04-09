Framber Valdez es bateado libremente y le anotan ocho carreras

Framber Valdez en acción desde el montículo. ( ARCHIVO/ AFP )

La racha de imbatibilidad que arrastraba Framber Valdez llegó a su fin de la manera más estrepitosa posible este miércoles en Minneapolis.

El lanzador zurdo de los Tigers, quien apenas había permitido dos carreras en sus primeras presentaciones combinadas, fue emboscado desde el primer lanzamiento por una ofensiva de los Twins que no tuvo piedad, sellando una victoria de 8-6 para los Twins.

El calvario de Valdez comenzó en la misma primera entrada, donde Minnesota desató un rally devastador de seis carreras. El dominicano se vio errático y vulnerable, permitiendo que corredores como Byron Buxton y Josh Bell castigaran sus lanzamientos.

Un costoso wild pitch y un sencillo remolcador de dos carreras por parte de Royce Lewis fueron los clavos que cerraron un capítulo inicial catastrófico para el abridor de Detroit.

Aunque logró estabilizarse momentáneamente entre el segundo y tercer episodio, la hemorragia de hits continuó persiguiendo a Framber.

En la cuarta entrada, nuevamente permitió que Buxton encendiera la chispa, resultando en la séptima carrera en su contra tras un sencillo de Luke Keaschall. En total, Valdez abandonó el encuentro tras cinco entradas de labor con un saldo de 10 hits permitidos y ocho carreras a su cuenta, cargando justamente con su primera derrota de la campaña.

Querían volver

Mientras el as dominicano sufría en la loma, los Tigers intentaron una remontada heroica en las entradas finales. Comandados por Gleyber Torres, quien impulsó dos carreras con un doble, y aprovechando algunos parpadeos del relevo de Minnesota en el séptimo inning, Detroit logró acercarse peligrosamente en el marcador.

Sin embargo, el daño provocado a Valdez en la primera mitad del juego resultó ser una losa demasiado pesada de levantar.

Al final, la sólida apertura de Bailey Ober y el rescate de Kody Funderburk aseguraron que el esfuerzo ofensivo de Minnesota no fuera en vano.