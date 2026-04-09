Ketel Marte y Geraldo Perdomo empujan una en victoria de los Dbacks en Queens

Geraldo Perdomo y Ketel Marte conforman la combinación de dobles matanzas de los Diamondbacks de Arizona. ( FUENTE EXTERNA )

Los Diamondbacks de Arizona silenciaron el Citi Field al derrotar 7-4 a unos inspirados Mets de Nueva York.

La ofensiva del desierto contó con el protagonismo de Ketel Marte y Geraldo Perdomo, quienes se encargaron de motorizar las carreras necesarias para respaldar la sólida apertura de Ryne Nelson y propinarle a los locales su primer revés tras cuatro victorias al hilo.

Desde el mismo primer episodio, la dupla dominicana empezó a causar estragos.

Perdomo preparó el escenario con un sencillo clave que movió a los corredores, permitiendo la primera anotación del encuentro. El nativo de Baní no se detuvo ahí y, en el segundo capítulo, volvió a responder con un elevado de sacrificio que trajo otra vuelta al plato.

Mientras que Marte, en un explosivo rally de cuatro carreras en la segunda entrada, conectó un sencillo remolcador que castigó al abridor David Peterson, ampliando una ventaja que los Mets nunca pudieron remontar.

La velocidad y el contacto de los quisqueyanos fueron el complemento perfecto para una tarde de tres hits de Corbin Carroll, dejando claro que cuando se enciende la "conexión dominicana" que estuvo en el Clásico Mudial, Arizona es un equipo difícil de batir.

Gran salida

Mientras los maderos dominicanos castigaban al pitcheo neoyorquino, Ryne Nelson (1-0) se lucía en el montículo al retirar a los primeros nueve bateadores que enfrentó. A pesar de los intentos de reacción de los Mets en las entradas finales, impulsados tímidamente por Brett Baty, el daño ya estaba hecho gracias a la eficiencia de Marte y Perdomo, quienes terminaron produciendo carreras vitales para asegurar el sexto triunfo de los Diamondbacks en sus últimos nueve compromisos.

Por Arizona, Marte se fue de 5-1, 1 CA, 1 CE; Perdomo de 2-1, 1 CE, 2 BB.

Por los Mets, Jorge Polanco concluyó de 4-0.