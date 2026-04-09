Aunque no logra su primera victoria, Luis Severino tiene una buena salida ante Yankees

Luis Severino en acción con los Atléticos. ( FUENTE EXTERNA )

En un emocionante duelo de pitcheo y estrategia, los Athletics de Oakland lograron arrebatarle la victoria a los Yankees de Nueva York con una pizarra final de 3-2.

El encuentro se decidió en el último suspiro gracias a un elevado de sacrificio de Brent Rooker en la novena entrada, el cual permitió que Nick Kurtz anotara la carrera del triunfo tras un descuido del relevista David Bednar.

El dominicano Luis Severino, se enfrentó a su antigua organización con una determinación admirable.

A pesar de un inicio titubeante donde permitió dos carreras tempranas, Severino demostró su jerarquía en el montículo al realizar los ajustes necesarios para maniatar a la poderosa ofensiva neoyorquina durante cinco episodios completos, manteniendo a su equipo siempre en la pelea.

La labor de Severino mostró dominio tras el primer inning, limitando el daño a solo cuatro imparables.

El derecho quisqueyano exhibió su experiencia al navegar entre las dificultades y otorgar boletos estratégicos que, a la postre, evitaron un rally mayor de los Yankees, entregando el juego empatado y permitiendo que su bullpen brillara en el relevo.

Yankees en problemas

Mientras el pitcheo de Oakland se consolidaba, los Yankees sufrieron la frustración de su propia ineficacia ofensiva y las decisiones arbitrales, que terminaron con la expulsión de su coach de pitcheo, Matt Blake.

A pesar del debut de Ryan McMahon como campocorto y el esfuerzo de Cody Bellinger, el equipo del Bronx no pudo capitalizar sus oportunidades, dejando corredores en posición de anotar en momentos clave del partido.

El relevo de los Athletics cerró la puerta de forma magistral, lanzando cuatro entradas sin permitir hits tras la salida de Severino. El relevista criollo Elvis Alvarado (2-0) se quedó con la victoria al lanzar dos tercios de una entrada y ponchar a uno.

Por los Yankees, Amed Rosario se fue de 4-1. Camilo Doval lanzó un inning y abanicó a uno.