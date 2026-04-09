Brooks Lee decide y los Twins completan la barrida sobre Detroit

Brooks Lee conecta imparable en el juego de los Mellizos ante los Tigres de Detroit ( AFP )

Brooks Lee conectó un sencillo remolcador de dos carreras en la octava entrada para romper el empate, guiando a los Twins de Minnesota a una victoria de 3-1 sobre los Tigers de Detroit.

Con este triunfo, Minnesota completó la barrida en la serie de cuatro juegos, convirtiéndose en el primer equipo en las Mayores en lograr una barrida de esta extensión en 2024.

La última vez que los Twins habían barrido una serie de cuatro encuentros fue en junio de 2024 ante los Athletics. Con este resultado, el equipo (7-6) supera la marca de .500 por primera vez desde mediados de junio del año pasado.

Dominio en el montículo y drama en el campo

El abridor Mick Abel brilló durante seis entradas en blanco, ponchando a siete bateadores y logrando escapar de situaciones de apremio al dejar a siete corredores en base (cinco de ellos en posición de anotar). Por su parte, Josh Bell lideró la ofensiva al irse de 4-3, incluyendo un cuadrangular solitario.

La nota preocupante del encuentro ocurrió en la octava entrada, cuando el jardinero central de los Tigers, Parker Meadows, tuvo que abandonar el juego tras un fuerte choque de cabezas con el jardinero izquierdo Riley Greene, mientras este último capturaba un elevado de Bell.

Efectividad del bullpen

Tras el empate momentáneo de Detroit en la séptima con un elevado de sacrificio de Gleyber Torres, el relevista Garrett Acton trabajó dos entradas para acreditarse su primera victoria en las Grandes Ligas.

Eric Orze cerró el juego con un noveno inning perfecto, convirtiéndose en el quinto lanzador diferente de los Twins en registrar un salvamento en apenas 13 juegos esta temporada.

Los Tigers, que llegaron al partido como el mejor equipo de la liga bateando con corredores en posición de anotar, fallaron en los momentos clave al irse de 11-0 en esas situaciones, sumando así su octava derrota consecutiva como visitantes.

Próximos enfrentamientos

Detroit: Regresan a casa para recibir a los Marlins de Miami en una serie de tres juegos. Chris Paddack abrirá por Miami, mientras que Keider Montero subirá a la loma por los Tigers .

Minnesota: Viajan a Canadá para enfrentar a los Blue Jays de Toronto. Simeon Woods Richardson será el abridor de los Twins, mientras que Patrick Corbin hará su debut de temporada por Toronto.