Jeffrey Springs silencia al Yankee Stadium: Oakland blanquea y hace historia

Jeffrey Springs mantuvo un juego sin hits hasta la séptima entrada y se combinó con dos relevistas para permitir apenas un imparable, guiando a los Athletics de Oakland a una victoria de 1-0 sobre los Yankees de Nueva York este jueves por la tarde.

Con este resultado, Oakland aseguró su primera serie ganada en el Yankee Stadium desde 2016.

Springs (2-0) perdió el "no-hitter" en su lanzamiento número 84, cuando Ben Rice conectó un sencillo al jardín derecho tras un boleto otorgado a Giancarlo Stanton.

Pese a la amenaza, Springs mantuvo el cero al retirar a Austin Wells y Randal Grichuk. En total, el zurdo trabajó siete episodios de un solo hit, con seis ponches y dos boletos.

Por su parte, la ofensiva de los Yankees atraviesa un bache alarmante: apenas suman dos hits en sus últimas 17 entradas y no anotan una carrera desde el primer inning del juego del miércoles.

Dominio del bullpen y el factor decisivo

Tras la salida de Springs, Justin Sterner cumplió al retirar a Aaron Judge con un rodado en la octava, y Hogan Harris se encargó de la novena por la vía rápida para acreditarse su primer salvamento de la temporada.

La única carrera del encuentro llegó en la séptima entrada. Max Muncy abrió el episodio con un triple contra la barda del jardín central ante Ryan Weathers, y posteriormente anotó gracias a un sencillo remolcador de Tyler Soderstrom.

A pesar de la derrota, Weathers cumplió con una apertura de calidad al permitir solo una carrera y siete hits en siete entradas, ponchando a siete rivales sin otorgar boletos en una tarde donde realizó 101 lanzamientos (máximo de su carrera).

Notas del encuentro

Sequía histórica: Los Yankees no eran limitados a un solo hit desde agosto de 2023 .

Baja sensible: Oakland perdió a su bateador estelar Brent Rooker, quien salió del juego en la primera entrada por dolores en la espalda tras un swing.

Próximos compromisos

Athletics: Inician serie de tres juegos este viernes en Citi Field contra los Mets . Oakland aún no define a su abridor para enfrentar a Clay Holmes.

Yankees: Viajan a Tropicana Field para enfrentar a los Rays. Luis Gil hará su debut de temporada este viernes frente al zurdo Steven Matz.