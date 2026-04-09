Video | Nasim Núñez impone su velocidad y lidera las Grandes Ligas en bases robadas

Nasim Núñez es líder en robos en las Grandes Ligas al arranque de la jornada del jueves. ( AFP )

El infielder dominicano Nassim Núñez ha comenzado a hacerse sentir en las Grandes Ligas con los Washington Nationals, destacándose principalmente por su velocidad y su buena defensa en el cuadro interior, pese a un arranque ofensivo discreto.

A lo largo de sus primeros diez partidos de la temporada, Núñez no ha tenido el mejor desempeño con el bate, su línea ofensiva es de .184/.262/.184 sin cuadrangulares y tres remolques, pero ha sabido compensarlo de manera significativa en otros aspectos del juego.

Al inicio de la jornada del jueves, el quisqueyano lidera todas las Grandes Ligas con siete bases robadas, consolidándose como una de las principales amenazas en las almohadillas, empatado con el campocorto de los Kansas City Royals, Bobby Witt Jr..

Producto de Regla 5

Núñez, quien fue seleccionado por Washington en el Draft de Regla 5 de 2023, ya había dado muestras de su velocidad en ligas menores. El año pasado lideró la organización con 36 bases robadas, perfilándose como un jugador de alto impacto en situaciones de juego agresivo.

En las últimas jornadas, el infielder ha comenzado a mostrar señales positivas con el madero. Ha conectado de hit en seis de sus últimos nueve partidos y se ha robado cuatro bases en los últimos cuatro encuentros.

Aunque su bate aún busca consistencia, su velocidad, inteligencia en las bases y aporte defensivo convierten a Núñez en una pieza valiosa para el conjunto de la capital de la Unión Americana en este inicio de temporada.

La jugada de la semana

Su impacto no se ha limitado al corrido de bases. Durante la primera semana de acción, Núñez también fue reconocido con la mejor Jugada Defensiva de la semana, desempeñándose en el campocorto.

En cuanto al aporte ofensivo de los dominicanos, el único otro líder en una categoría es Willy Adames, quien encabeza la Liga Nacional con siete dobles, solo superado en las Grandes Ligas por el jardinero izquierdo de los Baltimore Orioles, Taylor Ward, que tiene nueve.