Polanco podría ir a lista de lesionados por molestias en el tendón de Aquiles

Jorge Polanco podría ir a lista de lesionados con problemas en el tendón de Aquiles ( AFP )

El dirigente de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, reconoció este jueves que el infielder dominicano Jorge Polanco podría ser colocado en la lista de lesionados debido a molestias en el tendón de Aquiles.

Polanco, de 32 años, fue dejado fuera de la alineación del equipo el jueves, luego de que la dolencia volviera a presentarse durante el partido del miércoles, generando preocupación dentro de la organización.

El cuerpo técnico de los New York Mets planea observar su evolución durante los próximos días, con la esperanza de que el descanso ayude a aliviar la molestia. Sin embargo, si no muestra mejoría, la opción más probable sería enviarlo a la lista de lesionados para garantizar una recuperación completa antes de su regreso a la acción.

La situación de Polanco representa un golpe para los Mets, que podrían perder temporalmente a una pieza importante en su cuadro interior mientras atraviesan un tramo exigente de la temporada.