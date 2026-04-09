Zach Eflin fuera por el resto del año: Baltimore pierde una pieza clave por cirugía Tommy John

Los Orioles de Baltimore han recibido un golpe devastador en las aspiraciones de su rotación abridora.

El equipo anunció este miércoles que el derecho Zach Eflin se sometió con éxito a una cirugía reconstructiva del ligamento colateral cubital del codo derecho, procedimiento conocido popularmente como Tommy John, lo que borra cualquier posibilidad de verlo lanzar por el resto de la temporada 2026.

La pesadilla para Eflin comenzó apenas en el "Opening Day", el pasado 31 de marzo.

Tras una apertura dominante de siete ponches en menos de cuatro entradas, el veterano de 32 años tuvo que abandonar el montículo por molestias que, tras los exámenes de rigor, confirmaron el peor escenario médico.

La recuperación estimada para este tipo de intervenciones oscila entre los 12 y 18 meses, lo que pone en duda incluso gran parte de su campaña 2027.

Esta baja resulta especialmente dolorosa para las finanzas y la planificación de los Orioles, ya que el lanzador había pactado una extensión de 10 millones de dólares durante el invierno.

Gran incertidumbre

Con una opción mutua de 25 millones para el próximo año, el futuro de Eflin en Maryland queda ahora en el aire mientras inicia su largo proceso de rehabilitación.

Para Baltimore, el reto ahora es llenar el vacío en una rotación que se queda con Trevor Rogers y Kyle Bradish a la cabeza.

La gerencia tendrá que mirar hacia su sucursal de Triple-A, donde nombres como Dean Kremer y el prospecto Brandon Young surgen como soluciones inmediatas, sin descartar que el experimentado relevista Albert Suárez asuma un rol de abridor como ya lo ha hecho anteriormente.

Eflin, quien fue una pieza vital para que el equipo llegara a la postemporada en 2024, no ha tenido suerte con su salud recientemente.

Tras un 2025 mermado por problemas en la espalda y el dorsal que elevaron su efectividad a 5.93, esta nueva lesión en el codo representa un freno en seco para un brazo que buscaba su redención en las Grandes Ligas.