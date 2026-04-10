Fernando Tatis Jr. empuja una vuelta y busca este fin de semana llegar a 400 remolques

Fernando Tatis Jr. al momento de conectar un batazo con San Diego. ( FUENTE EXTERNA )

Fernando Tatis Jr. fue clave al remolcar una carrera con un elevado de sacrificio en la tercera entrada, permitiendo que Freddy Fermín cruzara el plato. Con esta impulsada, "El Niño" alcanzó las 398 en su carrera, colocándose a solo dos de la cifra redonda de las 400 vueltas remitidas al plato.

El encuentro fue una auténtica guerra de nervios que se extendió hasta las entradas extras. Tras intercambiar golpes en el 10.º y 11.º inning (donde destacaron un elevado de sacrificio de Manny Machado y un doble de Luis Campusano para mantener a San Diego con vida), la tensión llegó a su punto máximo en la 12.ª entrada.

Con las bases llenas tras dos boletos intencionales, Xander Bogaerts se vistió de héroe al castigar un envío de Valente Bellozo, mandando la pelota a las gradas del jardín izquierdo. El grand slam de Bogaerts sentenció el marcador 7-3 a favor de los locales, desatando la euforia en San Diego.

En el episodio número 12, Tatis Jr. volvió ejecutó un toque de sacrificio perfecto que movió a Jake Cronenworth a la antesala. Este movimiento estratégico dejó la escena servida para el desenlace final.

Buena salida

En el pitcheo, Randy Vásquez cumplió con una sólida apertura de 5.2 entradas y 8 ponches, permitiendo solo una rayita por un jonrón solitario de Brenton Doyle.

La victoria finalmente fue para el relevista David Morgan (1-0), quien mantuvo a raya a los Rockies en el tramo final, incluyendo una jugada defensiva clave en la que retiraron a Willi Castro en el plato para evitar que Colorado tomara la delantera.

Por los Padres, Tatis Jr. se fue de 3-1, 1 CE, 1 BB; Manny Machado terminó de 4-1, 1 CE, 1 CA, 1 BB; Ramón Laureano entró como emergente y falló en un turno.