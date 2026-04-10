Kris Bubic brilla con 11 ponches en blanqueada de los Royals sobre White Sox

Kris Bubic ponchó a 11 bateadores, la cifra más alta de su carrera, Carter Jensen conectó su cuarto cuadrangular y los Kansas City Royals vencieron a los Chicago White Sox 2-0 la noche del viernes.

Desempeño destacado de Kris Bubic y apoyo del bullpen

Bubic necesitó solo 88 lanzamientos (59 de ellos en zona de strike) para completar siete entradas. El zurdo de 28 años permitió apenas dos hits y una base por bolas, superando su récord previo de nueve ponches, marca que había alcanzado en cinco ocasiones.

Matt Strahm trabajó un octavo episodio sin hits y Lucas Erceg se anotó su cuarto salvamento.

Davis Martin (2-1) fue el derrotado pese a una sólida labor por Chicago. El derecho de 29 años permitió dos carreras y siete hits en siete entradas, sin otorgar boletos y con tres ponches. Duncan Davitt hizo su debut en las Grandes Ligas como relevista en la octava.

Mientras Bubic (2-1) silenciaba a los White Sox, los Royals desperdiciaban oportunidades ofensivas. Salvador Pérez abrió el segundo inning con un sencillo, pero fue retirado en una doble matanza tras una línea de Michael Massey. Isaac Collins conectó sencillo con un out en el tercero, pero fue puesto out tratando de extenderlo a doblete.

Detalles ofensivos y próximo encuentro entre Royals y White Sox

Los Royals finalmente rompieron el cero en la cuarta entrada: Maikel García abrió con sencillo y Bobby Witt Jr. le siguió con un doble remolcador, poniendo fin a una racha de 17 entradas sin anotar de Kansas City.

Lenyn Sosa inició el quinto con un doble, el primer hit permitido por Bubic. Sin embargo, nunca pasó de la segunda base, ya que Bubic consiguió su octavo ponche para cerrar el episodio.

Jensen conectó el primer pitcheo que vio en la séptima entrada, mandando la pelota a 422 pies por encima del bullpen del jardín derecho. Sus cuatro jonrones lideran a los Royals, siendo el único miembro del equipo con más de dos vuelacercas.

Próximo partido

Los White Sox enviarán al derecho Eric Fedde (0-2, 4.09 ERA) a la lomita para enfrentar al derecho de los Royals, Michael Wacha (1-0, 0.69), el sábado por la tarde.