Video | Willy Adames suena el madero y los Giants extienden su racha ganadora

Landen Roupp lanzó seis sólidas entradas, Willy Adames y Jung Hoo Lee conectaron cuadrangulares y los San Francisco Giants vencieron a los Baltimore Orioles 6-3 la noche del viernes, logrando su tercera victoria consecutiva, la cifra más alta de la temporada.

Adames disparó un vuelacercas solitario en el tercer inning y Lee conectó un batazo de dos carreras para poner el marcador 6-1 en la séptima.

Los Giants, que ocupan el último lugar y llegaron al encuentro con la cifra más baja de jonrones en las Mayores (cinco), estuvieron a punto de sumar un tercer cuadrangular, pero Taylor Ward realizó una gran atrapada saltando contra la pared del jardín izquierdo para robarle el batazo a Harrison Bader en la octava.

Ha sido una temporada de altibajos hasta ahora para San Francisco, que ha soportado rachas negativas de tres y cuatro juegos bajo el mando del mánager novato Tony Vitello. Sin embargo, durante su actual racha ganadora, los Giants han superado a sus oponentes con un marcador global de 17-3.

Roupp (2-1) permitió una carrera y cinco hits para anotarse su primera victoria desde el 22 de julio. El derecho terminó la temporada 2025 en la lista de lesionados debido a una contusión en la rodilla izquierda.

Después de que Adames impulsara otra carrera con un doble para poner el juego 3-0 en la cuarta, Leody Taveras conectó un doble remolcador en la parte baja por Baltimore. Taveras estuvo en la alineación titular luego de que Tyler O´Neill fuera descartado por enfermedad.

El abridor de los Orioles, Shane Baz (0-1), permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Sigue sin ganar en tres aperturas desde que firmó una extensión de contrato por cinco años el pasado 27 de marzo.

Gunnar Henderson conectó un jonrón de dos carreras para los Orioles, cuya racha de tres victorias llegó a su fin. Por su parte, el cuarto bate de Baltimore, Pete Alonso, dejó a tres corredores en base y se fue en blanco con dos ponches, bajando su promedio de bateo a .176.

Próximo partido

El derecho de los Giants, Logan Webb (1-1, 5.00 ERA), se enfrentará al zurdo de Baltimore, Cade Povich (0-0, 3.18), la noche del sábado.