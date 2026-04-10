Seiya Suzuki regresa y los Cubs recuperan a uno de sus artilleros estelares

Seiya Suzuki de los Cachorros de Chicago recorre las bases tras batear un jonrón en un partido de las Grandes Ligas. ( ARCHIVO/ AP )

La espera terminó en el Wrigley Field.

Este viernes, previo al inicio de la serie contra los Piratas de Pittsburgh, los Cubs de Chicago anunciaron el regreso triunfal de Seiya Suzuki.

El jardinero de 31 años finalmente superó un esguince de ligamento en la rodilla, lesión que lo mantuvo fuera de combate desde que representó a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Su regreso no es para menos: en su rehabilitación con Tennessee (Doble-A), Suzuki destrozó la pelota con un promedio de .429, conectando seis hits en 14 turnos.

Para abrir espacio al bateador japonés, la directiva tomó la difícil decisión de designar para asignación al patrullero Dylan Carlson.

Con 27 años y una trayectoria que incluye haber sido primera ronda de los Cardenales en 2016, Carlson no logró encajar en los planes de Chicago en este arranque de 2026, yéndose en blanco en sus únicos cuatro turnos al bate durante los tres juegos que disputó con el uniforme de los Cubs.

El movimiento de Suzuki no fue la única novedad en el roster este viernes. El bullpen también sufrió ajustes debido a la baja de Phil Maton, quien fue enviado a la lista de lesionados de 15 días (retroactivo al miércoles) por una tendinitis en su rodilla derecha.

Maton, de 33 años, ha tenido un inicio de temporada complicado, registrando una efectividad de 13.50 tras cinco apariciones. En su lugar, el equipo llamó desde la sucursal Triple-A Iowa al derecho de 28 años, Ethan Roberts.

Roberts ya tuvo una breve aparición con el equipo grande este año. El pasado 5 de abril, durante la derrota 6-5 frente a Cleveland, trabajó dos tercios de entrada sin permitir anotaciones, permitiendo apenas un imparable.

Ahora, tendrá una nueva oportunidad de establecerse en el cuerpo de relevistas mientras Maton se recupera de sus molestias físicas.

Bate importante

La vuelta de Suzuki inyecta un poder necesario a la alineación, recordando que viene de su mejor campaña en las Mayores. El año pasado, el japonés registró números de élite con 32 cuadrangulares y 103 carreras impulsadas.

En sus cuatro temporadas en la "Ciudad de los Vientos", Suzuki ha demostrado ser una fuerza constante con un OPS de .818 y un total de 87 jonrones en 532 partidos disputados.

Con este movimiento, los Cubs apuestan por recuperar la ofensiva que los llevó a competir al máximo nivel, confiando en que la rodilla de Suzuki esté lista para sostener el ritmo de la temporada regular.

El japonés se reincorpora con la mirada puesta en alcanzar la cifra redonda de las 300 remolcadas, de las cuales se encuentra a solo cuatro de distancia.