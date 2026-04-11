Fernando Tatis Jr. jugará en la intermedia hoy por primera vez en su carrera

El dominicano Fernando Tatis Jr. será titular en la segunda base por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas el sábado contra los Rockies.

Tatis defendió la intermedia una vez en las Mayores, cubriendo la posición por un inning el 6 de septiembre del 2023 contra los Filis, según reporta MLB.com, bajo la firma del periodista Thomas Harrigan.

Estuvo involucrado en dos jugadas durante ese episodio, cubriendo la segunda almohadilla en un out forzado y asistiendo en un rodado por la vía 4-3.

También fue titular en 10 juegos en la segunda base en liga menor, el último de ellos en el 2017.

Cambios en la alineación titular de San Diego

Tatis, quien comenzó su carrera como campocorto antes de mudarse a los jardines, ha jugado exclusivamente en el bosque derecho desde el comienzo del 2024.

Con Tatis en segunda, Nick Castellanos tendrá su primera titularidad de la temporada en el jardín derecho. Castellanos había hecho siete aperturas para San Diego antes del sábado: cinco como bateador designado, una en el prado izquierdo y una en la primera base.

Mientras tanto, Jake Cronenworth abrirá en el campo corto en lugar de Xander Bogaerts, quien quedó fuera de la alineación titular por primera vez en esta campaña.