José Ramírez: primer jugador de Cleveland con jonrón contra los otros 29 equipos de Grandes Ligas

José Ramírez no deja de hacer historia en la franquicia.

Y sabemos que seguirá haciéndolo por mucho tiempo.

Ramírez (quien se convirtió en el líder de la franquicia de Cleveland en juegos jugados el lunes) añadió otro logro a su impresionante palmarés el sábado contra los Bravos.

Con su jonrón solitario en la primera entrada contra Martín Pérez, Ramírez se convirtió en el primer jugador de Cleveland en conectar un cuadrangular contra cada uno de los otros 29 equipos de la MLB, según el Elias Sports Bureau, reporta MLB.com, bajo la firma del periodista Tim Stebbins.

Ramírez recibió un cambio de velocidad de Pérez en cuenta de 0-2 justo en el centro del plato. La mandó a 408 pies (proyectados por Statcast) por encima de la cerca del jardín izquierdo en el Truist Park, con una velocidad de salida de 108.1 mph.

El jonrón fue el segundo de Ramírez en la temporada y el número 287 en su brillante carrera en las Grandes Ligas.

Está a punto de convertirse en el noveno jugador en la historia de la MLB con 300 jonrones y 300 bases robadas en su carrera. Ramírez llegó al sábado con 289 bases robadas en su historial.

Los Guardianes ganaron el partido por blanqueada 6-0. El antesalista bateó de 4-2, un jonrón, su segundo de la campaña, anotó dos y remolcó una. Su compatriota Juan Brito bateó de 2-0.

Por los Bravos, el short stop, Jorge Mateo de 2-0. El lanzador Osvaldo Bidó lanzó 2.2 entradas de dos hits, tres carreras limpias y un boleto.