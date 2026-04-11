Schwarber y Harper impulsan a Filis con jonrones consecutivos ante Diamondbacks: Jhoan Durán salva

Taijuan Walker volvió a tener problemas en el inicio del juego, al permitir dos carreras en la primera entrada, elevando a nueve las anotadas en ese episodio en sus primeras tres aperturas de la temporada.

Los Filis de Filadelfia reaccionaron en la tercera entrada para encaminar una victoria 4-3 sobre los Arizona Diamondbacks en el Citizens Bank Park.

El dominicano Jhoan Durán salvó el partido, su número cinco de la temporada. Por los Diamondbacks, Ketel Marte bateó de 4-1, lo que fue su segundo jonrón de la temporada, anotó una y empujó una. Geraldo Perdomo de 3-0 con una anotada.

El episodio comenzó con Alec Bohm embasándose por error y un sencillo de Justin Crawford. Tras el ponche de Trea Turner, Kyle Schwarber conectó un jonrón de tres carreras ante Brandon Pfaadt para dar ventaja 3-2.

Acto seguido, Bryce Harper amplió la diferencia con cuadrangular solitario, colocando el marcador 4-2. Fue la tercera ocasión en que Schwarber y Harper batean jonrones consecutivos desde que coinciden en el equipo.

Harper mantuvo su buen momento ofensivo, al llegar al partido con promedio de .345 en sus últimos ocho juegos, con OPS de 1.131.

Filadelfia no volvió a anotar en el resto del encuentro y acumula producción en apenas dos de sus últimas 37 entradas ofensivas.

Con marca de 6-7 al momento del partido, los Filis continúan mostrando inconsistencias ofensivas, pese al aporte puntual de la parte media de su alineación.