Oneil Cruz se hace sentir con su quinto jonrón en la derrota de Pittsburgh

Oneil Cruz conectó su quinto cuadrangular en la temporada en la derrota de los Piratas de Pittsburgh ante los Cachorros de Chicago ( AFP )

Oneil Cruz continuó encendido con el madero al conectar su quinto cuadrangular de la temporada, en la derrota de los Piratas 7-6 ante los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field de Chicago.

El jardinero dominicano sigue demostrando su poder y consistencia en este arranque de campaña, convirtiéndose en uno de los bates más productivos del conjunto de Pittsburgh con una línea ofensiva de .339/.400/.644 con cinco cuadrangulares y 13 remolques.

Michael Busch puso fin a una mala racha de treinta turnos sin conectar imparable, con un sencillo de dos carreras que empató el juego en la octava entrada y Carson Kelly conectó un sencillo de la victoria en la novena, mientras los Cachorros de Chicago remontaron un déficit de cinco carreras para el triunfo.

Brandon Lowe conectó un grand slam y un jonrón solitario ante Jameson Taillon, y el dominicano pegó un jonrón abriendo el juego por Pittsburgh, que se adelantó 5-0 antes de los jonrones solitarios en la tercera entrada de Dansby Swanson y el venezolano Moisés Ballesteros contra Bubba Chandler.

El jonrón de Lowe en la quinta entrada amplió la ventaja de Pittsburgh a 6-2, pero Chicago se acercó con un elevado de sacrificio de Alex Bregman en la parte baja.

Swanson anotó desde tercera en la séptima con un elevado inofensivo dentro del cuadro de Bregman, mientras Lowe, el segunda base, se cayó al atrapar la pelota en el jardín derecho corto.

Busch, relegado del lineup titular, bateó como emergente por Matt Shaw con dos outs en la octava después de un par de bases por bolas otorgadas por Justin Lawrence y conectó un sencillo bombeado hacia la banda contraria, al jardín izquierdo corto, que empató la pizarra 6-6.

El emergente Michael Conforto conectó un doble ante el mexicano José Urquidy (0-1) para abrir la novena y, con las bases llenas y un out, Kelly pegó un batazo de 381 pies que cayó en la pista de advertencia del jardín entre derecho y central.

El venezolano Daniel Palencia (1-0) sorteó una base por bolas en la novena.Chicago se había ido de 7-0 con corredores en posición de anotar antes del sencillo de Busch, después de batear de 23-1 en las dos derrotas anteriores ante Pittsburgh.

Taillon ponchó a 10, permitiendo seis carreras, seis hits y dos bases por bolas en seis entradas.

Cruz, por su parte, sigue consolidándose como una de las principales figuras ofensivas de su equipo, destacándose tanto por su poder como por su impacto en el lineup.