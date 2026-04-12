Duelo de Cy Young: Skubal y Alcántara protagonizan un choque de ases

Tarik Skubal y Sandy Alcántara se enfrentarán en un duelo de exganadores de Cy Young ( FUENTE EXTERNA )

A esto es a lo que se le llama un verdadero duelo de titanes.

Tarik Skubal, dos veces ganador consecutivo del Premio Cy Young de la Liga Americana, subirá a la loma frente a Sandy Alcántara, ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022, esta tarde en el Comerica Park, cuando los Tigres reciban a los Marlins a la 1:40 p.m. ET. Es casi seguro que los hits serán escasos.

"Creo que todo el mundo en la liga sabe quién es él, de lo que es capaz y, obviamente, el talento que tiene", le dijo Skubal a Jason Beck de MLB.com sobre Alcántara.

Alcántara añadió: "Creo que vamos a estar muy bien el domingo".

Skubal es casi siempre el protagonista principal cuando pisa el caucho, y por una buena razón: desde el inicio de la temporada 2024, entre los lanzadores calificados, solo Paul Skenes tiene una efectividad más baja que la marca de 2.31 de Skubal, y nadie ha acumulado más WAR que Skubal (13.1).

Pero Alcántara podría ser, en realidad, la historia más importante aquí.

Tras tres aperturas, el derecho luce como en sus mejores tiempos, llegando lejos en los juegos y dominando con un bajo conteo de lanzamientos, de una manera que recuerda al as que vimos hace unos años.

"He estado esperando este momento, para estar en 'Modo Sandy'", dijo Alcántara. "El año pasado fue difícil. Espero estar de vuelta. No me gusta hablar demasiado ni darme tanto crédito, pero voy a decir que Sandy ha vuelto, ¿verdad?".

Ciertamente lo parece.

Clasificación de Alcántara entre abridores calificados en 2026

(Entre 82 lanzadores calificados)

1º en entradas lanzadas: 24 1/3 ¿Cómo ha sido el regreso de Sandy Alcántara tras su cirugía?

1º en lanzamientos por entrada: 10.7

3º en efectividad (ERA): 0.74

1º en efectividad esperada (xERA): 1.36

2º en fWAR: 0.9

3º en promedio de bateo en contra: .123

No vimos esta versión de Alcántara la temporada pasada, al menos no con regularidad. Se perdió toda la temporada 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John, pasando 571 días entre aperturas en las Grandes Ligas.

Aunque la difícil campaña de 2025 terminó con una nota positiva, Alcántara registró la tercera peor efectividad (5.36) entre los abridores calificados.

Skubal puede identificarse con lo que vivió Alcántara. El zurdo se sometió a una cirugía Tommy John a mitad de su segundo año en la Universidad de Seattle. Cuando regresó a jugar un año y medio después, tuvo dificultades.

"Por eso fui reclutado en la novena ronda", dijo Skubal.

“Es algo frustrante cuando empiezas a sentirte bien y luego comienzas a competir de nuevo e intentas hacer demasiado porque finalmente te sientes bien”, continuó. “Es como una batalla interna contigo mismo. Una vez que vuelves a jugar béisbol, a salir a competir y a tener una pretemporada regular, creo que eso es fundamental”.

"Mi mentalidad es completamente diferente a la del año pasado", dijo Alcántara. "Mi confianza ha vuelto. El año pasado no estaba 100% seguro de mi salud. Ahora, no me preocupa lo que me pasó hace un par de años. Me siento como una persona normal, como si nada me hubiera pasado".

Junto con el aumento de confianza, hay varios factores que ayudan a explicar por qué Alcántara está dominando de nuevo en 2026.

Están pasando muchas cosas. Por un lado, la tasa de boletos de Alcántara del 4.7% sería la más baja de su carrera. Probablemente sea irrazonable esperar que se mantenga tan baja, pero quizás podría mantenerse por debajo del umbral del 6.0%, como lo hizo en 2021 y 2022.

El resto parece un regreso a la normalidad. Alcántara está induciendo rodados a una tasa que refleja el promedio de su carrera. Está experimentando una de las mayores mejoras interanuales en la tasa de "hard-hit" (golpes fuertes), saltando del percentil 15 de la MLB al percentil 80.

Los bateadores están persiguiendo sus lanzamientos fuera de la zona —y fallando— más a menudo que el año pasado, pero de nuevo, estos niveles están a la par de lo que han sido en el pasado.

"Hemos estado trabajando en localizar mi recta de cuatro costuras en el bullpen, y ha sido genial", dijo Alcántara. "Solo necesitamos mantener el mismo plan cada vez que voy al montículo. Intentar ser excelente y agresivo localizando mi recta, luego entrar con la de dos costuras e intentar terminar con mi cambio".

Ese es un enfoque ligeramente diferente al del año pasado. En tres aperturas, Alcántara está lanzando su recta de cuatro costuras el 28.1% de las veces en conteos de 0-0, 1-0 y 0-1. La temporada pasada, lanzaba esa recta solo el 10.7% de las veces en esos mismos conteos.

Mientras tanto, en conteos de dos strikes, casi ha duplicado el uso de su cambio, pasando del 24.2% al 40.4%.

El cambio en particular ha sido dominante. Los oponentes tienen de 19-2 contra ese lanzamiento, el cual está induciendo una tasa de swings fallidos del 45.9%. Cuando Alcántara está en su mejor momento, el cambio es su mejor arma.

Comparación y desempeño actual de Skubal y Alcántara

Al igual que su sinker pesado, es difícil de elevar, lo que resulta en un flujo constante de rodados. De las 10 pelotas que los bateadores han puesto en juego contra el cambio, siete han sido por el suelo.

Lo único que no es una parte importante del renacimiento de Alcántara es el ponche. Su tasa de ponches del 20.9% está en línea con el promedio de su carrera (21%) y ocupa el puesto 52 entre los abridores calificados. Eso no le molesta a Alcántara.

"Recuerdo que cuando gané el Cy Young, no estaba logrando muchos ponches", dijo Alcántara, cuya tasa de ponches del 23.4% en 2022 ocupó el puesto 56 entre 140 lanzadores con al menos 100 entradas. "¿Así que por qué no puedo hacer eso otra vez? Olvídate de los ponches. Solo sal ahí, lanza tu recta en un buen lugar, lo mismo con el slider y el lanzamiento quebrado".

Es un enfoque inusual en el juego actual, pero está funcionando. Según una métrica, el comando de Alcántara es tan agudo como siempre. La métrica Location+ de FanGraphs —que intenta medir la capacidad de un lanzador para poner los pitcheos en el lugar correcto— califica a Alcántara con un 107, el mejor de su carrera, tras tres aperturas.

Está lanzando con intención y colocando la pelota donde quiere. La recta de cuatro costuras, por ejemplo, tiene una tasa de zona récord en su carrera del 69.2%; el cambio está en un mínimo histórico del 33.8% en la zona.

Es un plan de ataque claro: atacar con rectas y hundir cambios por debajo de la zona. Ha generado al menos cinco swings fallidos contra su cambio en cada una de sus tres primeras aperturas.

Todo esto nos lleva al domingo. Skubal no ha estado del todo en su mejor nivel en sus primeras tres salidas del año, y para Skubal, eso significa una "simple" efectividad de 2.55 y solo 16 ponches en 17 2/3 entradas.

Hasta que se demuestre lo contrario, sigue siendo uno de los dos mejores lanzadores del béisbol.

Alcántara, por su parte, está haciendo un esfuerzo serio para volver a entrar en esa conversación.