Gary Sánchez conecta su cuarto cuadrangular en la derrota de Milwaukee

Gary Sánchez conectó su cuarto cuadrangular de la temporada en la derrota de los Cerveceros de Milwaukee ante los Nacionales de Washington. ( AFP )

Los Nacionales se recuperaron después de permitir un jonrón de tres carreras al dominicano Gary Sánchez en la séptima que empató el juego, el conjunto de Washington ganaron el partido 8-6 para completar su primera barrida ante los Cerveceros en 15 años.

Sánchez llegó a cuatro cuadrangulares en la campaña y colocó su línea ofensiva en .273/.429/.818 con ocho remolques, terminó el encuentro con una anotada y tres empujadas.

El venezolano Keibert Ruiz conectó un sencillo productor de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada y los Nacionales de Washington derrotaron el domingo 8-6 a Milwaukee para completar su primera barrida ante los Cerveceros en 15 años, y la primera en Milwaukee desde junio del 2006.

Desempeño destacado de jugadores clave en el partido

Brice Turang pegó dos jonrones solitarios y Jake Bauers también se voló la barda por Milwaukee, que ha perdido cinco seguidos para su peor racha desde junio de 2023.

James Wood, de Washington, conectó jonrón por cuarta vez en sus últimos siete juegos.

Después de que los Nacionales anotaron cuatro carreras ante los relevistas de Milwaukee, el dominicano Abner Uribe y el venezolano Ángel Zerpa (0-1) para tomar ventaja de 6-3 en la séptima, los Cerveceros respondieron de inmediato antes de que Washington reaccionara en la octava.