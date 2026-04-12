Video| Soriano se convirtió en el primero con cuatro triunfos

El dominicano José Soriano ponchó a 10 bateadores a lo largo de siete entradas en blanco para convertirse en el primer lanzador de las Grandes Ligas con cuatro victorias esta temporada, liderando a los Angelinos de Los Ángeles en un triunfo 9-6 sobre los Rojos de Cincinnati el domingo.

Esta victoria significó la primera serie ganada por los Angelinos en Cincinnati desde el año 2007.

Soriano (4-0) permitió apenas dos hits y otorgó tres boletos, realizando 106 lanzamientos y reduciendo su efectividad a 0.33, la mejor actualmente en las Mayores.

Con este logro, se convirtió en el primer lanzador de los Angelinos en ganar sus primeros cuatro juegos de la temporada desde que Jered Weaver ganó seis seguidos en 2011.

Detalles del partido:

Los Angelinos tuvieron una ventaja cómoda de 9-0 en la octava entrada .

tuvieron una de en la . Nolan Schanuel impulsó tres carreras , incluyendo un sencillo de dos carreras en el primer inning.

Mike Trout anotó tres veces y conectó un doble remolcador .

Oswald Peraza conectó un jonrón ante el primer lanzamiento que vio en la cuarta entrada .

Por el lado de los Reds, el abridor Andrew Abbott cargó con la derrota (0-2) al permitir 7 carreras limpias en solo 3 entradas. Elly De La Cruz conectó un jonrón de tres carreras al final del juego, su quinto de la temporada.

Lo que sigue:

Los Angelinos viajarán a Nueva York para enfrentar a los Yanquis a partir del lunes, con el zurdo Yusei Kikuchi programado para abrir el primer encuentro ante Will Warren.