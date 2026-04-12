Lagrange alcanza las 102+ mph NUEVE veces en su más reciente apertura en Triple-A

El ascenso de Carlos Lagrange no hace más que continuar.

¿Cómo fue la actuación de Carlos Lagrange en Triple-A?

El prospecto número 2 de los Yankees (No. 73 de toda la MLB) realizó su tercera apertura de la temporada con Scranton/Wilkes-Barre el sábado y, aunque estuvo limitado a solo 3 entradas y un tercio, logró establecer un nuevo estándar para sí mismo en el nivel Triple-A.

Lagrange, quien abrió en lo que terminó siendo una derrota por 4-2 ante los Durham Bulls en el PNC Field, permitió dos carreras y dos hits, además de otorgar cuatro boletos; ciertamente, no fue la línea estadística más limpia.

Sin embargo, ocho de los 10 outs que registró (de los 16 bateadores que enfrentó en total) llegaron por la vía del ponche.

Detalles del rendimiento y proyección del prospecto

También hizo gala de gran parte de la velocidad que atrajo tanta atención durante los entrenamientos primaverales: tanto su recta de cuatro costuras (100.6 mph) como su sinker (100.2 mph) promediaron los tres dígitos, y 27 de sus 43 lanzamientos rápidos totales fueron cronometrados a 100 mph o más. Otros nueve alcanzaron las 102 mph.

Aunque su comando sigue siendo un trabajo en progreso, el derecho de 22 años está cumpliendo claramente con las expectativas de su estatus como prospecto de alto nivel.