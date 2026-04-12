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Lagrange alcanza las 102+ mph NUEVE veces en su más reciente apertura en Triple-A

Permitió dos carreras y dos hits, además de otorgar cuatro boletos; ciertamente, no fue la línea estadística más limpia.

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    Lagrange alcanza las 102+ mph NUEVE veces en su más reciente apertura en Triple-A
    Carlos Lagrange (AFP)

    El ascenso de Carlos Lagrange no hace más que continuar.

    ¿Cómo fue la actuación de Carlos Lagrange en Triple-A?

    El prospecto número 2 de los Yankees (No. 73 de toda la MLB) realizó su tercera apertura de la temporada con Scranton/Wilkes-Barre el sábado y, aunque estuvo limitado a solo 3 entradas y un tercio, logró establecer un nuevo estándar para sí mismo en el nivel Triple-A.

    Lagrange, quien abrió en lo que terminó siendo una derrota por 4-2 ante los Durham Bulls en el PNC Field, permitió dos carreras y dos hits, además de otorgar cuatro boletos; ciertamente, no fue la línea estadística más limpia.

    • Sin embargo, ocho de los 10 outs que registró (de los 16 bateadores que enfrentó en total) llegaron por la vía del ponche.

    Detalles del rendimiento y proyección del prospecto

    También hizo gala de gran parte de la velocidad que atrajo tanta atención durante los entrenamientos primaverales: tanto su recta de cuatro costuras (100.6 mph) como su sinker (100.2 mph) promediaron los tres dígitos, y 27 de sus 43 lanzamientos rápidos totales fueron cronometrados a 100 mph o más. Otros nueve alcanzaron las 102 mph.

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    Aunque su comando sigue siendo un trabajo en progreso, el derecho de 22 años está cumpliendo claramente con las expectativas de su estatus como prospecto de alto nivel.

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