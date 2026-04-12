Shohei Ohtani abre con jonrón y extiende su racha a 45 juegos embasándose

El batazo de Shohei Ohtani volvió a marcar el tono desde el inicio.

Ohtani abrió el juego con un jonrón como primer bate y extendió su racha de juegos consecutivos embasándose a 45, en la victoria de los Los Angeles Dodgers sobre los Rangers el sábado.

Impacto de Shohei Ohtani en la racha histórica de los Dodgers

El cuadrangular fue el primero de Ohtani como primer bate en la temporada y continuó una tendencia que ha sido constante durante toda la campaña: llegar a base de cualquier manera posible. Ya sea con hits, boletos o pelotazos, el japonés ha sido una presencia constante en circulación.

Con su racha de 45 juegos consecutivos embasándose, Ohtani superó a Len Koenecke (1934) y Zack Wheat (1919-20) para colocarse en el quinto lugar en la historia de los Dodgers (desde 1900).

Contribución ofensiva clave para la victoria de los Dodgers

Ahora, Ohtani solo tiene por delante en esa lista histórica a Ron Cey (47 juegos), Willie Keeler (50), Shawn Green (53) y Duke Snider (58).

El jonrón también le dio una ventaja temprana a los Dodgers, quienes no desaprovecharon el impulso. Más adelante en la misma entrada, Teoscar Hernández conectó un cuadrangular de tres carreras para ampliar la ventaja a 4-1, una diferencia que resultó suficiente para encaminar la victoria del equipo.

“Siempre tratamos de tener un buen inning en cada entrada”, dijo Hernández. “Se trata de salir, confiar en el plan que tenemos para el día y simplemente poner la pelota en juego”.

Los Dodgers terminaron asegurando la serie ante Texas, respaldados por una ofensiva oportuna y un sólido trabajo colectivo que continúa consolidando su buen momento.

Mientras tanto, Ohtani sigue haciendo historia juego tras juego, reafirmando su impacto como uno de los jugadores más completos y dominantes del béisbol actual.