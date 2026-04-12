Los Rays derrotan a los Yankees con un juego muy particular

Los Rays regresaron para ganar 5-4 y extender a cuatro la racha de derrota de los Yankees. ( X / @RAYSBASEBALL )

Si quieres ver béisbol de toque y carrera en su máxima expresión, una combinación perfecta de velocidad, atletismo, habilidad y un poco de suerte, tómate el tiempo para ver la remontada ganadora de los Rays en la décima entrada el sábado por la noche en el Tropicana Field.

No encontrarás muchas entradas como la que los Rays armaron para vencer a los Yankees por 5-4, en su primera victoria decisiva en el Tropicana Field desde el 18 de agosto de 2024.

Tres pelotas en juego que aterrizaron a tan solo 4 metros del plato. Dos toques de bola ejecutados a la perfección. Una base robada por el que posiblemente sea el jugador más rápido del juego. Un rodado al corazón de un cuadro interior de cinco hombres.

Ni una sola pelota salió del cuadro interior. Pero los Rays finalmente llegaron al césped del jardín exterior mientras comenzaban su celebración de la victoria por la línea del jardín derecho.

"Creo que esto demuestra que el juego corto puede generar tantas victorias como el jonrón, lo cual aprecio", dijo Chandler Simpson, quien anotó la carrera de la victoria con un rodado de selección de Jonathan Aranda. "Fue bueno verlo".

Todo el partido fue emocionante y una muestra temprana de la resiliencia de los Rays.

Los Yankees anotaron en la segunda entrada, y los Rays respondieron de inmediato contra el dominante lanzador zurdo Max Fried.

Tampa Bay se puso por delante en la sexta, permitió dos carreras en la octava y volvió a responder empatando el partido en la siguiente media entrada.

Hubo momentos destacados durante toda la noche, desde el ponche de Kevin Kelly a Giancarlo Stanton con las bases llenas en la quinta entrada hasta el retiro de Cody Bellinger por parte de Griffin Jax tras otorgar una base por bolas a Aaron Judge en la séptima.

Nick Fortes conectó un doble al inicio de la octava entrada para iniciar la remontada que empató el partido, y el corredor emergente Simpson avanzó con un toque de sacrificio y anotó con un sencillo al cuadro de Yandy Díaz.

Junior Caminero bateó de 4-1, con una anotada por los Rays. Amed Rosario se fue de 3-0 por los Yankees.