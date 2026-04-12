Shohei Ohtani: un jonrón histórico; Teoscar Hernández aporta otro en triunfo de Dodgers

Shohei Ohtani no tardó en darle a la afición del Dodger Stadium un motivo para celebrar en la victoria del sábado por 6-3 sobre los Rangers.

Al inicio de la primera entrada, Ohtani conectó un slider de 86.5 mph de Jack Leiter hacia las gradas del jardín derecho, marcando su primer extrabase en casa esta temporada

Es además su jonrón 25 como bateador abridor, lo que indica que la superestrella de los Dodgers, que juega tanto de bateo como de lanzamiento, está en racha.

El jonrón no solo les dio una ventaja temprana, sino que también extendió la racha de Ohtani embasándose a 45 juegos consecutivos de temporada regular.

Con este batazo en la primera entrada, Ohtani se colocó en solitario en el quinto lugar de la lista histórica de los Dodgers por las rachas más largas embasándose desde 1900, superando a Len Koenecke (1934) y Zack Wheat (1919-20).

Ahora, solo Ron Cey (47), Willie Keeler (50), Shawn Green (53) y Duke Snider (58) lo superan en la historia de la franquicia.

El jonrón de Ohtani marcó la pauta de la noche, ya que pocos bateadores después, Teoscar Hernández conectó un jonrón de tres carreras que puso a los Dodgers arriba 4-1, una ventaja que no perderían hasta asegurar la victoria en la serie contra Texas.

Este hito llega una noche después de que Ohtani hiciera historia al superar a Ichiro Suzuki con la racha más larga de bases alcanzadas por un jugador nacido en Japón en la historia de las Grandes Ligas.

Si bien el récord del viernes fue un sencillo discreto en la quinta entrada, el jonrón del sábado al inicio del partido fue un recordatorio del poder que ha definido la carrera de Ohtani.

Antes de esta serie en casa, el mánager Dave Roberts señaló que, si bien Ohtani había estado recibiendo bases por bolas y llegando a base con regularidad, el poder al bate era la pieza clave para alcanzar su mejor momento.

Durante la transmisión de los Dodgers en SportsNet LA, el narrador Stephen Nelson comentó que Roberts presentía que lo lograría.

"Sé que Ohtani aún no tiene un extrabase ni una carrera impulsada aquí en casa", dijo Roberts (según Nelson en la transmisión). "Es un poco extraño. Pero créanme, lo logrará, y creo que sucederá esta noche".

La racha de Ohtani comenzó el 23 de agosto de la temporada pasada y actualmente es la más larga en activo en las Grandes Ligas. En apenas su tercer año en Los Ángeles, ya está superando constantemente a leyendas de la franquicia en los récords históricos del equipo.