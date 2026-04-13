Houston coloca a Jeremy Peña en la lista de lesionados por una distensión en el tendón de la corva

Jeremy Peña de los Astros de Houston. ( FUENTE EXTERN )

Los problemas de lesiones continúan acumulándose para los Astros, con el campocorto Jeremy Peña y el lanzador derecho Tatsuya Imai siendo colocados en la lista de lesionados el lunes.

Peña fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con una distensión de grado 1 en el tendón de la corva derecho, mientras que Imai fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por fatiga en el brazo derecho.

El club también envió al lanzador derecho Jayden Murray a Triple-A Sugar Land y ascendió desde las menores a los lanzadores derechos J.P. France, al zurdo Colton Gordon y al infielder Shay Whitcomb.

Peña salió del juego del sábado en la cuarta entrada tras quejarse de rigidez detrás de la rodilla derecha, y no jugó el domingo. Peña dijo el lunes que no tiene un plazo definido para su regreso, pero quiere asegurarse de estar al 100 %.

Muy decepcionado

"Es frustrante", dijo Peña. "Obviamente quieres estar ahí, quieres jugar, quieres poder aportar con el equipo. Es desafortunado cómo pasó, pero creo que todo sucede por una razón y vamos a trabajar para regresar".

Imai regresó a Houston el sábado después de quejarse de fatiga en el brazo durante la derrota del viernes, en la que solo consiguió un out y tuvo dificultades para lanzar strikes. El mánager de los Astros, Joe Espada, dijo que Imai estaba siendo sometido a más pruebas el lunes.

Tras una temporada destacada en su carrera, Peña ha tenido un comienzo lento este año debido a su salud.

Se fracturó el dedo anular de la mano derecha durante un juego de exhibición mientras jugaba para el equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, lo que lo dejó fuera del torneo.

Estuvo en el roster del Día Inaugural de los Astros, pero no jugó todos los días durante la primera semana de la temporada.

"Incluso cuando estaba lidiando con la lesión en el dedo, me mantuve trabajando las piernas, seguí cuidando mi cuerpo", dijo. "Por eso nos sentíamos tan cómodos comenzando la temporada con el equipo. Me sentía muy bien, mi cuerpo se sentía genial. Simplemente fue algo desafortunado".