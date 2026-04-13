Es probable que Juan Soto comience a correr en los próximos días

Juan Soto enfrenta la baja más prolongada de su carrera en las Grandes Ligas, que inició en 2018. ( FUENTE EXTERNA )

Se espera que Juan Soto, quien ha estado de baja por una distensión en la pantorrilla derecha desde el 3 de abril, pueda comenzar a correr en los próximos días.

El mánager Carlos Mendoza declaró el lunes que aún prevé que Soto esté fuera de dos a tres semanas y que no estaba seguro de si necesitaría una asignación de rehabilitación en ligas menores antes de reincorporarse al equipo.

"Solo queremos asegurarnos de que esté completamente sano, especialmente tratándose de una pantorrilla", dijo Mendoza.

Con Soto fuera, los Mets, últimos en la clasificación, ascendieron al jardinero Tommy Pham antes del primer partido de la serie del lunes por la noche contra los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

"El prospecto más nuevo de 38 años", dijo Pham en tono de broma frente a su casillero antes del partido. Pham estaba programado para jugar en el jardín izquierdo y batear séptimo contra el lanzador zurdo de los Dodgers, Justin Wrobleski.

Mendoza dijo que alineará a Pham principalmente contra lanzadores zurdos y que lo sacará del banquillo en otras ocasiones.

"Es un competidor, un profesional, un tipo que hace las cosas bien, con una gran garra y muchas ganas de ganar", dijo Mendoza. "Ayer, cuando se supo que venía de camino, un par de ex entrenadores me comentaron lo mucho que me iba a encantar este chico. Sabe lo que se necesita para jugar aquí en Nueva York y quiere formar parte de esto".

Pham se convirtió en agente libre tras la temporada pasada y firmó un contrato de ligas menores con los Mets el 27 de marzo.

"Físicamente, estoy en mejor forma que muchos jugadores de la liga", dijo, "pero eso es solo por cómo entreno durante la pretemporada".

Presión por ganar

Desde que firmó, Pham dijo que su rutina consiste en entrenar por la mañana y ver al equipo por la noche. Los Mets están en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional tras un inicio de temporada de 7-9.

"En Nueva York, lo que importa es ganar", dijo. "Veo que estamos haciendo muchas cosas bien; solo es cuestión de consistencia. Muchos jugadores tienen hambre de victoria, por lo que veo en la preparación y en todo lo demás. Eso me gusta. Me motiva a salir al campo y esforzarme más".

Pham bateó .167 (2 de 12) con un doble, tres bases por bolas, tres ponches y una carrera impulsada en seis juegos en la Clase A de St. Lucie. Los Mets seleccionaron su contrato el lunes y liberaron un puesto en la plantilla al enviar al infielder Ronny Mauricio a la Triple-A de Syracuse.