Ketel Marte dispara dos jonrones, uno de ellos llega la emblemática Eutaw Street de Baltimore

Ketel Marte en acción durante un partido de Arizona. ( CHRIS CODUTO/GETTY IMAGES/AFP )

Los Diamondbacks de Arizona saltaron al terreno del Camden Yards el lunes por la noche por apenas la decimotercera vez en la historia de la franquicia, pero para Ketel Marte, dejó algo para la historia.

Marte montó un espectáculo de poder tan pronto inició el partido, al castigar al abridor de los Orioles, Dean Kremer, con su primer partido de múltiples jonrones desde el 3 de junio del año pasado.

Marte no perdió tiempo y masacró el primer pitcheo del encuentro —una recta de 93.5 mph de Kremer que estaba notablemente por encima de la zona— para registrar el decimoquinto jonrón de su carrera como primer bate de una alineación.

El batazo, que recorrió una distancia proyectada por Statcast de 443 pies, hizo historia al ser el primer jonrón de la temporada que aterriza en la famosa Eutaw Street y el primero conectado por un jugador de los D-Backs en dicha zona.

Dos entradas más tarde, Marte volvió a desaparecer la pelota a 405 pies, quedándose a solo pasos de ser el segundo jugador en la historia del estadio en llegar a la calle dos veces en un mismo choque. Luego de cinco entradas y media, Arizona vencía 4-1 a Baltimore.

Con esta actuación, "The Man" suma cuatro vuelacercas en la temporada, todos conseguidos en la carretera. Antes de su exhibición del lunes, su último jonrón había sido el sábado en la derrota ante los Filis.

Tras su segundo turno de la noche, Marte dejó su línea ofensiva en .222/.290/.444. Un dato asombroso del primer estacazo es que la pelota estaba a 3.70 pies del suelo al momento del contacto, siendo el segundo pitcheo más alto que ha sacado de línea en su trayectoria en las Mayores.

El significado de Eutaw Street

La Eutaw Street es una vibrante calle peatonal ubicada entre el jardín derecho del Oriole Park at Camden Yards y el histórico almacén de ladrillos B&O Warehouse.

Es uno de los lugares más icónicos del béisbol, ya que durante los juegos permanece abierta para los fanáticos que desean ver el partido desde las barandillas.

Cuando un jugador conecta un cuadrangular que aterriza en esta calle, el club coloca una pequeña placa de bronce en el punto exacto donde cayó la pelota, detallando el nombre del jugador, la fecha y la distancia del batazo, convirtiendo el lugar en un museo viviente de los jonrones más largos en la historia del estadio.