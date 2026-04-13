Luego de haber sido subido hace una semana, Ronny Mauricio es bajado a Triple A

Mauricio al momento de conectar un sencillo con los Mets. ( ARCHIVO/ AFP )

Como movimiento correspondiente a la incorporación de Tommy Pham al equipo antes de la serie contra los Dodgers este lunes, Ronny Mauricio fue enviado a Triple-A Syracuse.

Mauricio había sido llamado a las Grandes Ligas el 6 de abril, cuando Juan Soto fue colocado en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla.

Desde su llamado, Mauricio impulsó la carrera de la victoria en entradas extras con un hit de oro ante los Diamondbacks y se fue de 3-0 en un juego en el que defendió la tercera base frente a los Atléticos.

Mauricio siempre fue, en cierta medida, una pieza que no encajaba del todo en este roster, ya que el equipo cuenta con jugadores como Bo Bichette, Marcus Semien y Francisco Lindor ocupando sus posiciones más naturales. Además, Brett Baty, Mark Vientos, Jared Young y Jorge Polanco también han visto acción en la primera base.

Solo como sustituto

Dado que Pham firmó después del entrenamiento de primavera y no estaba trabajando con ningún equipo antes de su firma, todo indica que Mauricio fue utilizado simplemente como un bate adicional desde la banca hasta que Pham estuviera listo.

El contrato de Pham incluía una cláusula de salida el 25 de abril si no era ascendido a las Grandes Ligas, y podría alcanzar un valor de hasta 3.1 millones de dólares si se cumplen todos los incentivos.

Pham ha sido, en términos generales, un jugador de nivel de reemplazo en las últimas temporadas, registrando OPS+ de 95, 92, 111 y 85 en las últimas cuatro campañas.