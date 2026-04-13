José Soriano sigue brillante y entra en territorio histórico en su racha

Hay una calma que solo los ases proyectan, y José Soriano la tiene de sobra. El domingo, mientras los Angelinos buscaban sacudirse una dura derrota previa, el manager Kurt Suzuki no tenía dudas. Sabía que entregaba la pelota a un lanzador que no solo está ganando juegos, sino que está reescribiendo los libros de récords.

Con una exhibición de poder que dejó a los Rojos de Cincinnati sin respuestas, Soriano selló una victoria de 9-6, permitiendo apenas dos hits en siete entradas de dominio absoluto.

Con este triunfo, el dominicano se convirtió en el primer lanzador de la franquicia en ganar sus primeras cuatro aperturas desde que Jered Weaver lo hiciera en 2011.

"Cada cinco días, quieres a un tipo así; si estás ganando, para mantener la racha; si perdiste uno, para detenerla y cambiar las cosas a nuestro favor", comentó Suzuki. "Te sientes confiado cada vez que él está en el montículo. Eso es seguro".

Un inicio para la eternidad

Las estadísticas de Soriano (4-0) rozan lo absurdo. Tras su salida de 106 lanzamientos el domingo, su efectividad se desplomó hasta un minúsculo 0.33. En 27 entradas este año, apenas ha permitido una carrera.

Es, de hecho, el primer lanzador desde 1900 que logra lanzar más de 25 entradas en sus primeros cuatro juegos permitiendo menos de 10 hits y menos de dos carreras.

"Creo que todos mis lanzamientos estaban funcionando hoy", explicó Soriano tras la jornada de 10 ponches. "Pero creo que la clave para hoy fue que estuve atacando la zona, agrediendo la zona de strike temprano".

"Este es mi juego"

El momento de mayor tensión ocurrió en la séptima entrada. Con un corredor en base y dos outs, Suzuki caminó hacia el montículo, quizás con la intención de retirar a su abridor. Soriano, empoderado por su dominio, no le dio espacio a la duda.

"En realidad, antes de que llegara al montículo, le dije: ´Oye, déjame terminar esto. Déjame terminar esta [entrada]. Este es mi juego. Así que confía en mí, terminaré esto´", confesó el derecho dominicano.

Suzuki confió, y Soriano respondió retirando a Noelvi Marte con un rodado para cerrar su cuenta personal. El manager quedó maravillado con la madurez de su pupilo:

"Parecía estar muy tranquilo, como si fuera un día más en el parque. Fue bastante increíble, de verdad. No hubo pánico, no hubo mucho estrés. Parecía tener el control todo el tiempo".

Respeto rival y apoyo ofensivo

Incluso el veterano Terry Francona, timonel de los Rojos, tuvo que rendirse ante el arsenal del quisqueyano:

"Vino tal como se anunciaba. Tiene un movimiento de sinker de 90 y tantas millas, rompientes, cambio o split... Es bastante impresionante".

Mientras Soriano silenciaba los bates locales, la ofensiva de Anaheim desmanteló temprano al abridor Andrew Abbott con un ataque de siete carreras en los primeros cuatro episodios. Mike Trout y Logan O'Hoppe sobrevivieron a pelotazos dolorosos para aportar en un triunfo que le dio a los Angelinos su primera serie ganada en Cincinnati desde 2007.

Al final, para Suzuki, el secreto de Soriano no está en su velocidad, sino en su mente:

"Creo que para él, se lo toma día a día. Nunca es un tipo que se estresa por el futuro o se queda anclado en el pasado. Cada día es el mismo tipo, viviendo el momento, que es por lo que creo que es realmente bueno".