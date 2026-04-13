José Soriano y James Wood seleccionados Jugadores de la Semana

José Soriano y James Wood fueron seleccionados Jugadores de la Semana en MLB ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador derecho de los Angelinos, José Soriano, continuó su tórrido comienzo de 2026, y el jardinero de los Nacionales, James Wood, dio una auténtica clínica de bateo en camino a obtener sus primeros honores de Jugador de la Semana en sus respectivas carreras.

Después de lanzar seis entradas en blanco en cada una de sus primeras aperturas para comenzar la temporada, Soriano fue igual de dominante la semana pasada.

Limitó a los Bravos a una carrera y tres hits con 10 ponches en ocho entradas el lunes, y luego siguió con siete entradas de dos hits sin permitir carreras con otros 10 ponches contra los Rojos el domingo.

Soriano, de 27 años, lidera a todos los lanzadores de las Grandes Ligas en las categorías de la Triple Corona: cuatro victorias, efectividad de 0.33 y 31 ponches; además, encabeza las Mayores con un bWAR de 1.8.

¿Qué tan dominante ha sido Soriano?

Es el primer lanzador desde al menos 1900 en permitir menos de 10 hits y dos carreras en sus primeras cuatro apariciones de una temporada cubriendo al menos 25 entradas.

También es el primer jugador de los Angelinos en ganar los honores de Jugador de la Semana de la Liga Americana desde que Jo Adell lo ganara el pasado 8 de septiembre, y el primer lanzador a tiempo completo de los Halos en ganar desde Reid Detmers el 16 de mayo de 2022.

Wood en la Nacional

Wood, tras conectar 31 jonrones el año pasado en su primera temporada completa en las Grandes Ligas, se sacudió un inicio lento de 2026 para recuperarse gratamente en seis juegos la semana pasada.

El joven de 23 años se fue de 22-12 (.545) con tres dobles, tres jonrones, ocho carreras anotadas, ocho impulsadas y dos robos para ayudar a liderar a los Nacionales a cuatro victorias, incluyendo una barrida de fin de semana sobre los Cerveceros.

Wood se robó el home y conectó un cuadrangular el domingo, convirtiéndose en el primer jugador de los Nacionales en lograr esa rara hazaña dual desde que la franquicia se mudó a Washington en 2005.

También es el primer jugador de los Nacionales en ser nombrado Jugador de la Semana de la Liga Nacional desde que Eddie Rosario lo ganara el 13 de mayo de 2024.

La Jugada de la semana

El jardinero izquierdo de los Rockies, Jordan Beck, se llevó el premio a la Jugada de la Semana con una increíble atrapada en carrera para robarle al veterano de los Padres, Nick Castellanos, un jonrón de tres carreras en la primera entrada del sábado en Petco Park.

Es el primer honor de Jugada de la Semana para Beck, y apenas el tercero para cualquier jugador de los Rockies desde la creación del premio en 2019.