Oneil Cruz sigue encendido; extiende su racha a 12 juegos seguidos con hit en triunfo de Piratas

El gran inicio de temporada de Oneil Cruz está lejos de ser una casualidad.

El jardinero dominicano, en su sexta campaña en las Mayores, extendió a 12 juegos su racha de hits, la mejor de la liga, en la victoria del lunes por la noche por 16-5 con un sencillo en el cuarto inning ante el relevista de los Nacionales, Paxton Schultz.

Cruz llegó al juego bateando .400 (de 45-18) con tres dobles, cinco jonrones y 13 carreras impulsadas durante la racha. Se ubica entre los 10 mejores en imparables (22), jonrones (5), remolcadas (14), promedio (.344), slugging (.639) y OPS (1.059).

El jardinero dominicano se fue de 3-2, tres anotadas y tres remolcadas y recibió dos boletos, reporta Will Aldrich de MLB.com.

Por los Nacionales, José Tena bateó de 3-1 con una anotada.

Además de liderar a todos los jugadores de la Liga Nacional con seis bases robadas. También ha conectado al menos un hit en los siete juegos del equipo en casa.

El manager Don Kelly atribuye el éxito de Cruz a un cambio de enfoque que el jardinero realizó durante la temporada muerta.

Mientras que el año pasado Cruz tenía un enfoque más pasivo en la ofensiva, Kelly explicó que ahora está en modo de ataque desde que entra a la caja de bateo, buscando hacer daño en cada lanzamiento hasta reconocer que está fuera de la zona de strike.

Fue un ajuste que Kelly notó desde temprano en los Entrenamientos de Primavera.

"Trabajó en eso", destacó Kelly. "Todas esas conversaciones con el coach de bateo Matt Hague y el grupo rumbo a la temporada muerta, pero que él se metiera de lleno y trabajara tan fuerte, especialmente contra lanzadores zurdos, hay que reconocerlo".