Agustín Ramírez remolca cuatro en Atlanta y saca a los Marlins del foso

El dominicano Agustín Ramírez eligió el escenario ideal para sacudirse el polvo.

Tras una amarga serie en Detroit donde apenas pudo conectar un imparable en doce turnos, el receptor y bateador designado de los Marlins de Miami explotó este lunes en el inicio de la serie contra los Bravos de Atlanta, liderando la victoria de su equipo 10-4 en el Truist Park.

Ramírez fue una pesadilla para el pitcheo de Georgia al irse de 4-3 con un boleto y cuatro carreras impulsadas. Su momento cumbre llegó en la quinta entrada, cuando castigó un envío del relevista zurdo Aaron Bummer con un estacazo de 418 pies por el jardín izquierdo-central.

Fue su primer cuadrangular de la campaña, un batazo de tres carreras que rompió la paridad y le devolvió el alma a un conjunto de Miami que venía de ser barrido.El despertar de Agustín fue el motor de una ofensiva de los Marlins que parecía dormida tras anotar apenas tres veces durante todo el fin de semana.

Este lunes, el equipo igualó su mayor producción de la temporada con 16 hits y 10 anotaciones, demostrando que cuando el bate del dominicano se calienta, el lineup adquiere una peligrosidad distinta.

En el montículo, el también dominicano Eury Pérez fue el encargado de iniciar por los peces.

Aunque Pérez no tuvo su mejor salida, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) y siete hits en poco más de cuatro entradas, su labor mantuvo a Miami en la pelea hasta que el relevo y la artillería de Ramírez tomaron el control.

El triunfo finalmente recayó en Andrew Nardi (1-0), mientras que Aaron Bummer (0-1) cargó con el revés.Miami empezó a inclinar la balanza en el cuarto tramo gracias a un elevado de sacrificio de Liam Hicks y sencillos remolcadores del dominicano Otto López y Connor Norby.

Intentaron remontar

Sin embargo, los Bravos respondieron de inmediato con tres vueltas impulsadas por Austin Riley y Mike Yastrzemski, lo que preparó el escenario para el heroísmo de Ramírez en la entrada siguiente.

No satisfecho con el jonrón, Ramírez volvió a la carga en el sexto episodio con un rodado impulsador dentro del cuadro, parte de un rally de tres carreras que sepultó las esperanzas de Atlanta.

En ese mismo acto, Connor Norby despachó su segundo vuelacercas de la temporada ante los envíos de Rolddy Muñoz, ampliando una ventaja que los Marlins no volvieron a ceder.Con este triunfo, los Marlins logran un respiro necesario y cortan su mala racha apoyados en la contundencia de sus jóvenes figuras.

Por los Marlins, Otto López de 5-1 con una empujada.

Por los Bravos, Jorge Mateo se fue en blanco en un turno.