Ángel Martínez prende la chispa en contundente triunfo de los Guardianes sobre San Luis

El dominicano Ángel Martínez no perdió tiempo para dejar su huella en el encuentro de este lunes. Desde el mismo primer episodio, el jardinero quisqueyano castigó un envío del abridor Matthew Liberatore para depositar la pelota del otro lado de la barda, un estacazo solitario que puso al frente a los Guardianes de Cleveland y marcó el ritmo de lo que sería una noche productiva para Cleveland que le ganó a San Luis por 9-3.

Martínez, quien terminó la jornada de 5-2, y su jonrón inyectó la energía necesaria a una alineación de Cleveland que se mantuvo asediando las bases durante todo el compromiso.

El dominio de los Guardianes se extendió gracias a una explosión ofensiva en el cuarto capítulo. Con las bases congestionadas, Daniel Schneemann conectó un sencillo que rozó el guante de la defensa para remolcar dos vueltas, seguido por una pifia mental de la defensa de los Cardenales en un elevado de sacrificio que permitió a David Fry anotar con astucia, poniendo el choque 4-1.

Control total

En la sexta entrada, la ventaja se amplió de manera definitiva cuando el venezolano Brayan Rocchio se unió a la fiesta de jonrones.

Con un corredor a bordo y dos outs, Rocchio conectó un sólido batazo de 402 pies por el jardín izquierdo, castigando el relevo de San Luis y alejando a su equipo en el marcador ante el silencio de la fanaticada local.

Desde el montículo, Gavin Williams (2-1) cumplió con una labor efectiva de cinco entradas y un tercio, permitiendo apenas dos carreras pese a conceder un jonrón a Jordan Walker al inicio del sexto acto.

Aunque los Cardenales amenazaron en varias ocasiones, la falta de oportunidad fue su perdición, terminando el encuentro con un pobre desempeño de 10-1 con corredores en posición de anotar.

Cleveland selló la pizarra 9-3 en el octavo tramo, aprovechando errores defensivos y un sencillo remolcador de Steven Kwan.

Por los Guardianes, José Ramírez se fue de 4-2, 1 CA, 1 BB.