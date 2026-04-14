Cristopher Sánchez regresa a la senda del triunfo, Phillies aplastan a los Cubs

El zurdo dominicano Cristopher Sánchez volvió a demostrar su valía en la rotación de los Phillies de Philadelphia. En la jornada de este lunes, el nativo de La Romana ofreció una exhibición de dominio al lanzar seis sólidas entradas, permitiendo apenas dos carreras y seis imparables frente a los bates de los Cubs de Chicago que sucumbieron ante Filadelfia por 13-7.

Sánchez, que ahora luce récord de 2-1, fue el eje que permitió a su equipo jugar con tranquilidad desde temprano.

La labor del quisqueyano destacó por su capacidad para abanicar contrarios, retirando a ocho bateadores por la vía del ponche.

A pesar de conceder tres boletos y permitir un jonrón de dos carreras a Dansby Swanson, Sánchez mantuvo la compostura y controló las amenazas locales, entregando el juego con una ventaja cómoda que permitió a los Phillies romper una racha negativa de cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos.

Show de Schwarber

Mientras el quisquyenao silenciaba a la fanaticada del Wrigley Field, Kyle Schwarber se encargaba de encabezar un festín ofensivo.

Schwarber castigó al abridor de los Cubs, Javier Assad, con dos cuadrangulares, cuatro carreras anotadas y tres remolcadas. El primer estacazo llegó apenas en el primer episodio, un tablazo de 401 pies que inauguró una noche de pesadilla para el pitcheo de Chicago.

El ataque de los Phillies fue implacable y repartido. J.T. Realmuto tuvo una noche perfecta con tres hits y tres impulsadas, mientras que Brandon Marsh y el cubano Adolis García se sumaron a la fiesta con producciones múltiples.

La ofensiva visitante fue especialmente efectiva en los momentos de apremio, bateando de 14-8 con corredores en posición de anotar, una eficiencia que dejó sin respuesta al mánager de los Cubs.

La debacle para el abridor de Chicago, Javier Assad (1-1), se concretó en el quinto episodio. Tras llenar las bases sin outs, los Phillies fabricaron un rally de cinco anotaciones que terminó por explotar al derecho mexicano.

Dobles de Marsh y sencillos remolcadores de Bryson Stott y Realmuto pusieron la pizarra 9-2, dejando claro que no habría tregua para los locales en el inicio de esta serie de tres juegos.

Philadelphia no quitó el pie del acelerador y amplió la ventaja a un escandaloso 13-2 hacia el séptimo tramo. Esta diferencia resultó providencial, ya que los Cubs intentaron una reacción tardía en la octava entrada aprovechando dos errores defensivos de los visitantes.

Chicago anotó cinco vueltas en ese acto, pero la brecha construida gracias a la labor de Sánchez y el madero de Schwarber era ya demasiado profunda.