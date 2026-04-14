Dominicana define su staff para el béisbol los Centroamericanos

Desde la izquierda, Nelson Cruz, gerente del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol; Juan Núñez, presidente de Fedom; Luis Polonia Jr. gerente general del equipo dominicano para los Juegos Centroamericanos. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) no quiere dejar cabos sueltos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un movimiento que apuesta por la capacidad y el conocimiento del negocio, la entidad anunció a Luis Polonia Jr. como el arquitecto principal que llevará las riendas de la escuadra tricolor en calidad de gerente general.

Polonia Jr., quien ya tiene en su haber campeonatos con las Águilas Cibaeñas y los Granjeros de Moca, pero no estará solo en esta travesía. Su equipo de operaciones lo integran hombres de terreno como Jonas Lantigua (Director de Operaciones), José Torres (Asistente de Gerencia) y Anthony Domínguez (Scout de avanzada), todos con vínculos directos en organizaciones de MLB como Dodgers, Cubs y Rangers.

La labor de dirigir las estrategias recaerá en un cuerpo técnico encabezado por Keyter Collado como coach de banca y el experimentado Kremlin Martínez como responsable del pitcheo.

El arsenal ofensivo será supervisado por Ricardo Nanita, recordado por ser parte del equipo campeón del Clásico Mundial 2013, quien fungirá como coach de bateo.

La cuota de Grandes Ligas en el staff técnico la completa el exreceptor Wellington Castillo, quien tras una década en el mejor béisbol del mundo, aportará su visión como coach de primera base.

Junto a él, Rubén Santana (tercera base) y Jean Carlos Rodríguez (control de calidad) cierran una estructura diseñada para minimizar errores y potenciar el talento joven que vestirá el uniforme nacional.

Criterios de selección

Durante la presentación oficial, el presidente de FEDOM, Juan Núñez, enfatizó que este grupo ha sido nseleccionado bajo criterios de "rigor profesional y disciplina". La meta es clara: proyectar la grandeza del béisbol dominicano ante su propio público, depositando la confianza en profesionales que entienden la responsabilidad de jugar en casa.

Incluso el gerente del Clásico Mundial, Nelson Cruz, dio su visto bueno a la conformación del staff, destacando la visión integral que aportan estos nombres.

Por su parte, Polonia Jr. reafirmó el compromiso de armar un equipo con "identidad nacional" que sea capaz de responder a las altas expectativas de una fanaticada que solo espera el metal dorado.

El soporte logístico y físico estará en manos de Christian Hernández (Clubhouse manager) y Otto De la Cruz Rosario, quien se encargará de que los atletas lleguen en condiciones óptimas.