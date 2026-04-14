Jordan Walker sacude San Luis con un inicio histórico y sigue los pasos de Albert Pujols

En el béisbol, a veces las derrotas amargas vienen acompañadas de destellos de esperanza. Eso ocurrió este lunes en San Luis, donde a pesar de la paliza 9-3 sufrida ante los Guardianes de Cleveland, la escasa fanaticada presente encontró un motivo para rugir: el nombre de Jordan Walker.

El joven de 23 años despachó su octavo vuelacercas de la campaña enn ese partido, una conexión que lo reafirma como el actual líder de jonrones en las Grandes Ligas y el nuevo ídolo de la ciudad.

El impacto de Walker no es solo visual, sino estadístico y nostálgico. Con sus ocho bambinazos en los primeros 16 juegos de 2026, el jardinero ha inscrito su nombre junto a mitos de la organización como Stan Musial (1954), Mark McGwire (1998) y Scott Rolen (2004).

En la historia de los "Pájaros Rojos", solo el dominicano Albert Pujols ha tenido un inicio más explosivo, cuando en 2006 sacudió 11 jonrones en el mismo lapso de tiempo.

Tras un 2025 para el olvido, donde su OPS apenas alcanzó los .584, Walker ha dado un giro radical a su carrera. Actualmente ostenta un promedio de .333 con un impresionante OPS de 1.161 y lidera Las Mayores con 46 bases totales.

"Se nota que está disfrutando el juego otra vez; ha pasado por años pesados y verlo divertirse es muy bueno", comentó el mánager Oliver Mármol, destacando la madurez competitiva de su pupilo.

Hay carencias

Sin embargo, el brillo individual de Walker no pudo ocultar las carencias colectivas de San Luis.

Los Guardianes, liderados por un oportuno Daniel Schneemann (quien remolcó dos con un sencillo clave), castigaron sin piedad al pitcheo local. La ofensiva de Cleveland aprovechó cada grieta defensiva y la inconsistencia del abridor zurdo Matthew Liberatore para fabricar un rally de tres carreras en el cuarto acto que sentenció el encuentro temprano.

El propio Schneemann reconoció que, pese a su inicio lento de campaña, la estrategia implementada les permitió descifrar a los lanzadores de los Cardenales.

Con 11 imparables totales, los visitantes demostraron por qué son uno de los equipos más compactos en la actualidad, dejando a San Luis con la urgencia de realizar ajustes inmediatos en su rotación.