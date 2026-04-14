Los Mets se hunden en Los Ángeles, Dodgers le propinan su sexta derrota al hilo

La pesadilla de los Mets de Nueva York no encuentra salida.

El lunes, la novena neoyorquina inició su gira por la costa oeste con el pie izquierdo al caer 4-0 ante los Dodgers de Los Ángeles, sumando así su sexto revés consecutivo, la racha negativa más larga para el equipo en lo que va de campaña.

El gran protagonista de la noche fue el zurdo Justin Wrobleski (2-0), quien dictó una cátedra de pitcheo durante ocho episodios.

Wrobleski mantuvo el "no-hitter" hasta el quinto inning y terminó su labor permitiendo apenas dos hits, sin boletos y con dos ponches, dejando sin opciones a una ofensiva de los Mets que lució totalmente apagada.

El ataque de los locales se definió temprano. Aunque Shohei Ohtani no pudo conectar de hit (se fue de 4-0 tras recibir un pelotazo en el primer turno), logró extender su racha de embasarse a 47 partidos.

Puntillazo final

El golpe definitivo llegó en la tercera entrada, cuando el cubano Andy Pages conectó un jonrón de tres carreras que puso el marcador fuera del alcance de los visitantes. Pages sigue encendido, liderando las Mayores en promedio (.417), hits (25) y ahora en impulsadas (20).

Por los Mets, David Peterson (0-3) cargó con la derrota al permitir cuatro vueltas en cinco actos, pese a ponchar a siete bateadores. El debut de Tommy Pham con el equipo tampoco trajo chispazos, yéndose en blanco en tres turnos. Jore Polanco pegó un hit en tres turnos.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de de 2-1 con dos boletos.

Con este resultado, los Dodgers consolidan su buen momento mientras los Mets buscan desesperadamente una reacción para evitar que la temporada se les escape de las manos apenas iniciando abril.