Luis Severino sigue sin ver la victoria y carga con el revés ante los Rangers

Luis Severino en acción por los Atléticos. ( FUENTE EXTERNA )

El derecho dominicano Luis Severino continúa atravesando un inicio de temporada turbulento. Este lunes, el nativo de Sabana de la Mar volvió a tropezar desde el montículo al cargar con la derrota en el partido donde los Rangers de Texas vencieron cómodamente 8-1 a los Atléticos de Oakland, en el Sutter Health Park.

Severino (0-2) trabajó durante seis entradas completas en las que permitió seis imparables y cuatro carreras limpias. El principal verdugo del quisqueyano fue Jake Burger, quien le descifró los envíos en dos ocasiones para conectarle un par de cuadrangulares que terminaron remolcando las cuatro anotaciones permitidas por el abridor de los Atléticos.

Dominio de los Rangers

Mientras Severino sufría en la loma, su contraparte de los Rangers, Nathan Eovaldi, dictaba una cátedra de pitcheo. Eovaldi (2-2) se adjudicó la victoria tras lanzar siete sólidos episodios en blanco, donde apenas concedió tres hits y otorgó dos boletos, abanicando a siete bateadores para maniatar por completo a la ofensiva local.

La artillería de Texas no se conformó con el daño inicial y terminó de sepultar las aspiraciones de Oakland en el octavo episodio.

Josh Smith y Josh Jung remolcaron dos carreras cada uno en esa entrada, ampliando una ventaja que resultó inalcanzable. Joc Pederson también destacó en el ataque texano al conectar tres de los 11 hits de su equipo.

Por los Atléticos, la única nota positiva con el madero la puso Lawrence Butler, quien evitó la blanqueada con un cuadrangular solitario en la parte baja de la octava entrada.

Sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente para un equipo de Oakland que vio cortada su racha de cinco victorias consecutivas de manera abrupta.

Con este resultado, los Rangers consiguen su quinto triunfo en los últimos siete compromisos, consolidando su ritmo ganador.

Por Texas, Ezequiel Durán ligó un hit en tres turnos con un boleto.