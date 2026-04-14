Fernando Tatis Jr. prueba versatilidad con su regreso al cuadro

El alcance de Fernando Tatis Jr., es incuestionable, su punto débil como infielder eran los disparos a las bases. ( AFP )

Fernando Tatis Jr. era el jugador con el contrato más grande de los Padres, pero aceptó sin crear crisis cuando antes de la campaña 2023 en San Diego se determinó que dejara el intenso campo corto y se moviera al aburrido prado derecho, la posición de menor actividad defensiva del juego.

Tres temporadas completas después en las que trasladó sus habilidades premium a la esquina derecha de los jardines, con dos Guantes de Oro y dos de Platino, Tatis Jr. regresó el fin de semana al cuadro interior para cubrir una necesidad... y lo hizo al más alto nivel.

La urgencia de dar un día libre al titular de la intermedia, Jake Cronenworth, creó el espacio, sumado a la lesión en ligas menores del surcoreano Sung-Mun Song, la otra alternativa que tenían los Padres.

El dirigente Craig Stammen buscó un rejuego y el petromacorisano fue el mejor encaje en ese rompecabezas.

No fue extraño para Tatis Jr., quien con regularidad toma rodados en el cuadro interior, una rutina que a menudo realizan jardineros dentro de sus ejercicios para manejar los batazos que van por el suelo.

Completó las siete jugadas que tuvo y materializó un doble play, sin cometer error.

Sin embargo, de momento en California no se plantean que Tatis abandone el right field, como ya hizo de forma exitosa Mookie Betts con los Dodgers en 2023 hacia el infield y se ha clavado en la parada corta desde el curso pasado.

"[Tatis] va a jugar en el jardín derecho la mayoría de los días", dijo el mánager Stammen a la prensa durante la serie contra los Colorado Rockies. "Pero cuando Xander (Bogaerts, el torpedero) o Jake (Cronenworth, el intermedista) necesiten un día libre, probablemente sea nuestra mejor opción para jugar en la segunda base en este momento".

Un cambio fructífero

La defensa de Tatis como campocorto impresionaba, pero tenía orificios que vistos con los ojos de la sabermetría (costó 10 carreras entre 2019 y 2021) creaban interrogantes, aunque su gran alcance le valía para aparecer con frecuencia en los highlights.

Igual, existían serias preocupaciones sobre lesiones debido a la práctica diaria en una de las posiciones más exigentes del béisbol. Además, no siempre lanzaba con precisión. A pesar de su potente brazo derecho, Tatis cometía bastantes errores de lanzamiento como campocorto.

Eso no quiere decir que Tatis no pudiera haberse convertido en un excelente jugador de cuadro. La realidad era que, más que nada, los Padres lo veían como un jardinero de élite y, saliendo de dos operaciones y una suspensión por dopaje, el equipo contrató a Bogaerts para la posición seis. Y acertaron.

"Probablemente sea un poco... no quiero decir que esté más concentrado... pero es que la acción es más rápida ahí dentro", dijo Tatis. "Hay jugadas dobles. Hay corredores en primera y segunda. Simplemente te involucras más".

Un defensor élite que se adapta

Esta es la realidad sobre los defensores de élite: suelen ser defensores estrellas en cualquier posición. Tatis es uno de los mejores atletas del béisbol. Su alcance es excepcional. Generalmente lee la jugada a la perfección y tiene una gran salida al bate.

Y su brazo, si bien probablemente se adapta mejor al jardín derecho que al cuadro interior, es uno de los mejores. Su lanzamiento para doble jugada del sábado alcanzó las 84.8 millas por hora. Según Statcast, fue el tercer lanzamiento más potente de un segunda base en una doble jugada desde el inicio de la temporada pasada.