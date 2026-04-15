Brad Lidge, el millonario de las Grandes Ligas que hoy financia excavaciones en Egipto

Lidge en el momento en el que realizó el último out de la Serie Mundial de 2008. ( FUENTE EXTERNA )

Algunos jugadores retirados de la MLB se convierten en entrenadores. Otros se vuelven comentaristas. El ex cerrador All-Star Brad Lidge eligió un camino diferente.

El ex destacado de los Houston Astros y los Philadelphia Phillies, quien se retiró de la MLB en 2013, ahora es un arqueólogo en activo y recientemente se unió a la Junta de Asesores del Penn Museum, uno de los museos arqueológicos más grandes de Estados Unidos.

Lidge dijo al Philadelphia Inquirer en 2024 que se estaba preparando para cursar un doctorado (Ph.D.) en el área, y desde entonces ha estado ocupado trabajando en sitios de excavación e investigando a los etruscos, una antigua civilización de Italia que fue absorbida por el Imperio romano.

Según se informa, su interés en este campo se remonta a sus clases de historia mundial en la secundaria, y terminó convirtiéndose en su pasión después del béisbol.

Seleccionado en el draft proveniente de Notre Dame, Lidge continuó trabajando en su licenciatura en Regis University durante su carrera como jugador y se graduó en 2008, según el Inquirer. Obtuvo su maestría en arqueología romana antigua en la University of Leicester en 2017.

Se interesó por los etruscos mientras trabajaba con el Dr. Anthony Tuck, y desde entonces ha publicado un par de artículos junto a él. Lidge comentó al Penn Museum que incluso podría estar en camino un libro sobre antiguos símbolos etruscos llamados sigla.

Trayectoria en Grandes Ligas

Durante su carrera en la MLB, Lidge ganó aproximadamente 55.3 millones de dólares en salarios, según Spotrac, y el Penn Museum señala que ahora es uno de los principales donantes de su proyecto de excavación en Abydos, así como del fondo anual del museo.

Lidge jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas y es más recordado por lanzar el pitcheo final que aseguró el campeonato de la Serie Mundial de los Phillies en 2008.

Tuvo una carrera con altibajos, como suele suceder con los relevistas, pero fue uno de los mejores cuando su combinación de recta y slider estaba en su mejor nivel.