Detroit firma por 8 años y US$ 150 millones a su novato estrella Kevin McGonigle

Kevin McGonigle, número 7 de los Detroit Tigers, calienta antes de entrar al campo durante el partido de la MLB en el Chase Field el 31 de marzo de 2026 en Phoenix, Arizona. Los Diamondbacks derrotaron a los Tigers 7-5. ( CHRISTIAN PETERSEN/GETTY IMAGES/AFP )

Los Tigres de Detroit vieron cómo todos los demás equipos de la MLB firmaban a sus novatos estrella con nuevos contratos millonarios y decidieron sumarse a la tendencia.

El miércoles, los Tigres anunciaron una extensión de ocho años y 150 millones de dólares con su campocorto estrella (y ex gran prospecto), Kevin McGonigle.

McGonigle, de 21 años, comenzó la temporada como el prospecto número 2 en todo el béisbol según el consenso general. Logró hacer el equipo de los Tigres tras el entrenamiento de primavera y ya ha tenido un inicio prometedor en su primera experiencia en las Grandes Ligas.

El equipo confirmó la extensión de McGonigle en una publicación en X.

Detalles del pacto

El contrato cubre cinco temporadas bajo control del equipo y compra tres años de su agencia libre. McGonigle verá aumentar su salario cada año del acuerdo, alcanzando un máximo de 23 millones de dólares tanto en 2033 como en 2034.

A pesar de su edad y falta de experiencia, McGonigle ha bateado como un veterano en su primera temporada en la MLB. En 17 juegos, el campocorto tiene una línea ofensiva de .311/.417/.492, con un jonrón y ocho carreras impulsadas.

Ha mostrado una disciplina impresionante en el plato, con 11 bases por bolas frente a ocho ponches hasta ahora.

Aunque normalmente incluso los mejores prospectos necesitan tiempo para adaptarse a las Grandes Ligas, siempre se esperaba que McGonigle fuera especial.

Después de ser seleccionado por el equipo en la primera ronda del Draft de la MLB de 2023, McGonigle escaló rápidamente en las listas de prospectos tras un sólido debut en ligas menores y una impresionante temporada 2024.

Al inicio de la temporada pasada, McGonigle estaba clasificado entre los 30 mejores en casi todas las listas de prospectos, con Baseball Prospectus ya considerándolo el prospecto número 6 del béisbol.

Estuvo a la altura de esas expectativas con una temporada fantástica, en la que bateó .305/.408/.583 a lo largo de tres niveles de ligas menores.

Su ranking

Cuando Baseball America, Baseball Prospectus y MLB.com publicaron sus listas de los 100 mejores prospectos de 2026, McGonigle ocupó el puesto número 2 en las tres, solo por detrás del campocorto de los Piratas de Pittsburgh, Konnor Griffin, quien fue el prospecto número 1 en todas ellas.

Aunque Griffin no comenzó el año en las Grandes Ligas, fue ascendido rápidamente por los Piratas y firmó una extensión millonaria con el equipo antes que el acuerdo de McGonigle.

El contrato de Griffin con Pittsburgh es por nueve años y tendría un valor de 140 millones de dólares.

Griffin y McGonigle están lejos de ser los únicos grandes prospectos con poca o ninguna experiencia en MLB que han firmado extensiones millonarias con sus organizaciones esta temporada.

A finales de marzo, los Marineros de Seattle firmaron al campocorto prospecto Colt Emerson por 95 millones de dólares, una cifra récord para un jugador que aún no había debutado en las Grandes Ligas.

Emerson todavía no ha sido llamado al equipo grande, aunque el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Jerry Dipoto, dijo que Emerson estaba "tan cerca como se puede estar" de llegar a la MLB durante una aparición en MLB Network el lunes.