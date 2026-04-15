Félix Neón se convertirá este fin de semana en el segundo umpire dominicano en Grandes Ligas

El béisbol dominicano no solo exporta peloteros de élite; ahora, su sistema de arbitraje vuelve a reclamar protagonismo en el escenario más exigente del mundo.

El barahonero Félix Neón, forjado en las filas de la LIDOM, hará su entrada triunfal a las Grandes Ligas este fin de semana, marcando un nuevo hito para los oficiales del país.

El escenario para este estreno histórico será el emblemático Fenway Park, en Boston, donde Neón integrará la cuarteta arbitral que trabajará en la serie entre los Medias Rojas y los Tigres de Detroit a partir de este viernes.

Motivo de orgullo

"Para Lidom es motivo de gran orgullo ver a uno de nuestros árbitros alcanzar las Grandes Ligas. Félix Neón es un producto de nuestro sistema y un ejemplo de trabajo, disciplina y perseverancia. Su ascenso demuestra que en la LIDOM también se forman profesionales de alto nivel en el arbitraje", expresó Mejía Ortiz", afirmó Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), al celebrar la designación.

La carrera de Neón, de 29 años, es una historia de perseverancia. Egresado de la Academia de Árbitros de Béisbol (ADAB) y veterano de la Dominican Summer League, el criollo tuvo que sortear incluso la pausa por la pandemia en 2020 antes de iniciar su meteórico ascenso por los circuitos minoritarios de la MLB en 2021.

Luego de finalizar la pasada pretemporada en la Grandes Ligas, Neón fue notificado por el departamento de umpires de la MLB para que sea un "call-up" (árbitro suplente).

MLB tiene un departamento de árbitros (Umpiring Department), que es el que notifica la decisión y una de las primeras formas de llegar es como la de sustituto ("call up"") de un árbitro que se enferme o no pueda laborar en un partido o serie de juegos.