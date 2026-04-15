Framber Valdez logra una salida de calidad y Detroit extiende a cuatro su racha ganadora

Framber Valdez en acción desde el montículo. ( ARCHIVO/ AFP )

El zurdo dominicano Framber Valdez ofreció una exhibición de control y dominio este martes, liderando desde el montículo el triunfo de los Tigres de Detroit 2-1 sobre los Reales de Kansas City.

Valdez, quien se ha consolidado como una pieza de garantía, maniató a la ofensiva visitante durante siete entradas completas de apenas tres hits y una carrera.

En una labor de alta eficiencia, el nativo de Palenque otorgó solo dos boletos y ponchó a uno, especializándose en provocar rodados que mantuvieron a raya a los bates de Kansas City.

Aunque Valdez salió sin decisión, su magistral apertura fue la base para que Detroit extendiera su racha ganadora a cuatro juegos consecutivos tras barrer previamente a Miami.

Dominaron los lanzadores

El partido fue un auténtico duelo de lanzadores. Por los Reales, Cole Ragans estuvo intratable durante seis episodios sin permitir anotaciones y concediendo apenas un imparable.

La única carrera que permitió Valdez llegó en el segundo inning, luego de que Salvador Pérez iniciara con sencillo y se llenaran las bases, permitiendo que Carter Jensen empujara a Vinnie Pasquantino mediante una jugada de selección.

La ofensiva de los Tigres despertó en la baja de la octava entrada frente al relevista Nick Mears (1-1). Zach McKinstry inició la rebelión con un doble y anotó el empate gracias a un lanzamiento descontrolado.

Acto seguido, Kevin McGonigle negoció boleto y anotó desde la primera base gracias a un doblete remolcador de Dillon Dingler por la línea del jardín izquierdo, sentenciando el marcador.

Jansen hace historia

El cierre del partido tuvo un matiz histórico. El curazoleño Kenley Jansen se anotó su tercer salvamento de la campaña y el número 479 de su carrera, superando al legendario Lee Smith.

Con esta cifra, Jansen se coloca en solitario como el tercer máximo rescatista de todos los tiempos en las Grandes Ligas.

Por Kansas City, el jardinero Isaac Collins tuvo que abandonar el encuentro en la primera entrada debido a una lesión en la rodilla derecha tras un aparatoso intento por capturar una bola de foul en las gradas.

Por Detroit, Wenceel Pérez se fue de 3-0.