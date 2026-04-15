Gary Sánchez castiga a Toronto pero los Azulejos se imponen en 10 entradas

El receptor dominicano Gary Sánchez volvió a demostrar su poder en el plato, pero su esfuerzo no fue suficiente para evitar que los Cerveceros de Milwaukee cayeran 9-7 ante los Azulejos de Toronto, sumergiéndose en una racha de seis derrotas consecutivas.

Sánchez puso a vibrar a la fanaticada en el séptimo episodio al conectar un soberbio cuadrangular solitario con dos outs, su quinto de la temporada, que en ese momento colocaba a Milwaukee en ventaja 4-2.

Previamente, en el cuarto inning, el dominicano también había sido clave al negociar un boleto y anotar en carrera tras un vuelacercas de tres vueltas de Jake Bauers ante los envíos del abridor Kevin Gausman.

Un final de locura

Pese a la producción del dominicano, el relevo de los Cerveceros volvió a fallar.

Toronto atacó al cerrador Trevor Megill en la novena con tres anotaciones, destacándose un sencillo remolcador de Kazuma Okamoto y otro de Ernie Clement para poner el juego 6-4 a favor de los visitantes. Milwaukee logró igualar dramáticamente en el cierre de ese acto gracias a un doble de Brandon Lockridge.

En la décima entrada, la ofensiva de los Azulejos sentenció el choque. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. disparó un doblete frente a Grant Anderson para impulsar la de la ventaja, y Myles Straw coronó el rally de tres con una línea de dos carreras hacia el jardín izquierdo que puso el marcador 9-6.

Varland se impone

La victoria fue para Louis Varland (1-1), quien a pesar de permitir una vuelta en la décima impulsada por William Contreras, logró cerrar el puerto.

El partido terminó precisamente con un ponche de Varland sobre Gary Sánchez, quien se quedó con el bate en el hombro con corredores en primera y segunda, sellando el triunfo canadiense.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. concluyó de 5-2, 2 CE, 1 CA; Jesús Sánchez de 4-1, 1 CA; Eloy Jiménez de 3-0 con un boleto.

Andrés Giménez también aportó a la causa con su tercer jonrón de la campaña, mientras que Daulton Varsho castigó a su antigua afición universitaria con otro vuelacercas solitario en el sexto capítulo.

Por Milwaukee, Sánchez terminó de 5-1, 1 CE, 1 CA, 1 BB; Abner Uribe entró a relevar con su equipo en ventaja en el octavo, la preservó y logró su cuarto hold de la campaña, al lanzar el episodio completo a pesar de permitir una carrera y ponchó a uno.