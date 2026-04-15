Gigantes designan a Nelson Cruz como asesor especial y Jaylon Pimentel será gerente general

Desde la izquierda: Nelson Cruz, Alfredo Acebal Rizek y Jaylon Pimentel. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao sacudieron su estructura organizacional este miércoles con dos movimientos estratégicos de alto calibre.

La franquicia anunció la designación de la leyenda dominicana Nelson Cruz como asesor especial de operaciones de béisbol y el nombramiento de Jaylon Pimentel como gerente general de operaciones.

La integración de Cruz representa el regreso de una de las figuras más emblemáticas del conjunto nordestano, con el que jugó de manera exclusiva durante su carrera en la Lidom.

El "Boomstick", quien ha fungido como gerente de la República Dominicana en las últimas dos ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, aportará su vasto conocimiento en evaluación de talento y desarrollo de jugadores.

"Tener a Nelson Cruz con nosotros es simplemente una gran bendición", afirmó el presidente de operaciones, Alfredo Acebal Rizek. "Es una leyenda de nuestra organización y alguien muy querido, con un nivel de conocimiento avanzado que nos ayudará en todos los aspectos".

Pimentel en la gerencia

En la misma línea de fortalecimiento, el equipo oficializó a Jaylon Pimentel en la gerencia general de operaciones.

Pimentel, de apenas 31 años, es un técnico con un currículo envidiable que incluye pasos por el Escogido, los Toros del Este y los propios Gigantes, además de una sólida carrera como escucha para los Diamondbacks de Arizona, Rays de Tampa Bay y Yankees de Nueva York.

Acebal Rizek resaltó que Pimentel posee una "visión moderna del juego" y una disciplina que fue clave para la clasificación del equipo a la postemporada en la campaña anterior.

Actualmente, Pimentel también se desempeña como asesor de los Leones de Yucatán en el béisbol mexicano.Con estos movimientos, los Gigantes del Cibao buscan consolidar una estructura de mando que combine la mística de sus veteranos con la analítica y el scouting moderno de sus técnicos más jóvenes.