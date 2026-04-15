Juan Soto continúa recuperación y ya corre en prácticas, dice el dueño de los Mets
Steve Cohen confirmó que el jardinero quisqueyano ya se desplaza por las bases
El equipo promedia apenas una carrera en su ausencia
El regreso de Juan Soto a la alineación de los Mets de Nueva York está cada vez más cerca.
Tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha el pasado 3 de abril en San Francisco, el patrullero dominicano dio este martes un paso importante que la organización esperaba: el inicio de sus prácticas corriendo.
La noticia fue confirmada por el propio dueño del equipo, Steve Cohen, a través de su cuenta en la red social X. El anuncio llegó en un momento crítico, justo después de que los Mets cayeran 2-1 ante los Dodgers, extendiendo a siete su racha de derrotas consecutivas.
En el mensaje se lee lo siguiente:
Aunque Soto ya realizaba prácticas de bateo bajo techo, el hecho de comenzar a correr es el requisito indispensable para su activación, ya que el cuerpo de doctores de los Mets necesita verificar que el quisqueyano ha recuperado su velocidad máxima sin molestias.
Sobre el proceso de rehabilitación, el mánager Carlos Mendoza dejó abierta la posibilidad de evitar un envío a las Ligas Menores. Mendoza sugirió ser "creativos", lo que implicaría traer lanzadores de las sucursales al Citi Field para que Soto agote turnos simulados bajo condiciones reales de juego.
Urgencia en Queens
La ausencia de Soto ha dejado un vacío notable en el lineup. Sin el patrullero criollo, los Mets han sido limitados a una o ninguna carrera en cinco de sus últimos seis encuentros.
Antes de la lesión, Soto castigaba el pitcheo contrario con una línea ofensiva de .355/.412/.516, sumando un cuadrangular y dos dobles en apenas ocho desafíos.
Fuentes cercanas al equipo estiman que el proceso total de recuperación tomará entre dos y tres semanas.
De cumplirse los plazos y no presentarse retrocesos en las próximas horas, Juan Soto podría estar de vuelta en el diamante este fin de semana o, a más tardar, a principios de la próxima semana.