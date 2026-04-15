Juan Soto continúa recuperación y ya corre en prácticas, dice el dueño de los Mets

Juan Soto de los New York Mets, corre durante el partido contra los Piratas de Pittsburgh en el Citi Field el 29 de marzo de 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

El regreso de Juan Soto a la alineación de los Mets de Nueva York está cada vez más cerca.

Tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha el pasado 3 de abril en San Francisco, el patrullero dominicano dio este martes un paso importante que la organización esperaba: el inicio de sus prácticas corriendo.

La noticia fue confirmada por el propio dueño del equipo, Steve Cohen, a través de su cuenta en la red social X. El anuncio llegó en un momento crítico, justo después de que los Mets cayeran 2-1 ante los Dodgers, extendiendo a siete su racha de derrotas consecutivas.

En el mensaje se lee lo siguiente:

"A nadie le gusta perder, pero vi algunos signos de recuperación esta noche. En la ofensiva, Lindor conectó dos hits, incluyendo un jonrón. Bichette bateó un doble hacia el jardín izquierdo, a diferencia de su tendencia reciente a batear hacia el jardín derecho. Benge conectó un buen hit. Soto comenzó hoy su proceso de correr, y sigue su progreso." Steve Cohen Propietario de los Mets de Nueva York “

Nobody likes to lose but I saw some " green shoots tonight ". On offense, Lindor had two hits including a home run. Bichette got a double hitting it to left field as opposed to recently being right field prone. Benge got a solid hit. Soto started his running progression today.... — Steven Cohen (@StevenACohen2) April 15, 2026

Aunque Soto ya realizaba prácticas de bateo bajo techo, el hecho de comenzar a correr es el requisito indispensable para su activación, ya que el cuerpo de doctores de los Mets necesita verificar que el quisqueyano ha recuperado su velocidad máxima sin molestias.

Sobre el proceso de rehabilitación, el mánager Carlos Mendoza dejó abierta la posibilidad de evitar un envío a las Ligas Menores. Mendoza sugirió ser "creativos", lo que implicaría traer lanzadores de las sucursales al Citi Field para que Soto agote turnos simulados bajo condiciones reales de juego.

Urgencia en Queens

La ausencia de Soto ha dejado un vacío notable en el lineup. Sin el patrullero criollo, los Mets han sido limitados a una o ninguna carrera en cinco de sus últimos seis encuentros.

Antes de la lesión, Soto castigaba el pitcheo contrario con una línea ofensiva de .355/.412/.516, sumando un cuadrangular y dos dobles en apenas ocho desafíos.

Fuentes cercanas al equipo estiman que el proceso total de recuperación tomará entre dos y tres semanas.

De cumplirse los plazos y no presentarse retrocesos en las próximas horas, Juan Soto podría estar de vuelta en el diamante este fin de semana o, a más tardar, a principios de la próxima semana.