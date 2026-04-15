Del Castillo brilla en la victoria de Arizona sobre Baltimore

Adrian Del Castillo conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada y remolcó un total de cinco anotaciones para guiar a los Arizona Diamondbacks a una victoria de 8-5 sobre los Baltimore Orioles este miércoles.

Arizona terminó con marca de 6-3 en su gira de nueve juegos por las sedes de los Mets de Nueva York, Filadelfia y Baltimore, ganando dos de tres enfrentamientos en cada serie.

Por Baltimore, Jeremiah Jackson conectó un cuadrangular e impulsó tres carreras. Los Orioles han perdido juegos consecutivos por primera vez desde que fueron barridos en una serie de tres partidos en Pittsburgh del 3 al 5 de abril.

El desenlace en extra innings

Después de que Geraldo Perdomo avanzara al corredor automático Corbin Carroll a tercera con un sacrificio al iniciar la décima, Del Castillo prendió una recta en cuenta de 2-0 de Tyler Wells (0-1) y la mandó a las gradas del jardín central para su primer jonrón de la temporada. Más tarde en la misma entrada, un sencillo de Nolan Arenado impulsó una carrera de seguro.

Ryan Thompson (1-0) lanzó una novena entrada perfecta para Arizona, mientras que Juan Morillo se anotó su primer salvamento al colgar el cero en la décima.

Desarrollo del encuentro

Con el juego empatado 4-4, el relevista de Baltimore, Grant Wolfram, permitió un sencillo de toque a Ketel Marte y un doble a Carroll para iniciar el séptimo episodio. Dos bateadores después, Del Castillo conectó un rodado que rebotó en el guante de Wolfram, dejando al campocorto Gunnar Henderson solo con jugada en primera, lo que permitió que Marte anotara.

Los Orioles volvieron a empatar en la parte baja de esa entrada gracias a un sencillo remolcador del emergente Leody Taveras contra Kevin Ginkel.

Del Castillo también destacó en el tercer inning con un triple de dos carreras que rozó el guante del jardinero izquierdo Weston Wilson; la jugada fue anotada originalmente como error.

Notas de los equipos

Ketel Marte , quien fue descartado el martes por rigidez en la espalda, se fue de 5-1 como bateador designado de Arizona .

El abridor de Arizona , Eduardo Rodríguez , permitió cuatro carreras en cinco entradas , incluyendo el vuelacercas de dos carreras de Jackson en el quinto. Ponchó a tres.

Kyle Bradish, de Baltimore, trabajó seis entradas (su máximo de la temporada), permitiendo cuatro carreras y ponchando a tres.

Próximos encuentros

Arizona: Inicia una estancia de seis juegos en casa este viernes; el derecho Michael Soroka (3-0, 2.87 ERA) se enfrentará a Toronto .

Baltimore: Comienza una gira de siete juegos como visitante este jueves; el derecho Shane Baz (0-1, 4.50) abrirá en Cleveland.