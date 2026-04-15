Gary Sánchez: del bono millonario a sobrevivir en las mayores

Gary Sánchez es co-líder en cuadrangulares entre los peloteros dominicanos ( AFP )

La historia de Gary Sánchez en el béisbol profesional es una de contrastes marcados: de promesa deslumbrante a figura establecida en un rol secundario, pero resistente. Un recorrido que refleja tanto el peso de las expectativas como la capacidad de adaptación en un deporte donde la consistencia suele ser la verdadera moneda de valor.

Firmado en 2009 por los New York Yankees con un bono de tres millones de dólares, Sánchez fue desde el inicio una de las apuestas más fuertes de la organización.

Su perfil era claro: un receptor con poder fuera de lo común, proyectado como una futura estrella en una posición históricamente exigente. Durante su desarrollo en ligas menores, se consolidó como uno de los mejores prospectos del béisbol.

¿Cómo evolucionó la carrera de Gary Sánchez en Grandes Ligas?

Su irrupción en las Grandes Ligas en 2016 fue tan explosiva como prometedora. En apenas 53 partidos conectó 20 cuadrangulares y terminó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana, dando señales de que el techo proyectado no era una exageración.

En los años siguientes, fue seleccionado al Juego de Estrellas y se estableció como uno de los receptores de mayor poder ofensivo del juego, con temporadas de 30 o más jonrones que lo colocaron entre la élite en su posición.

Sin embargo, ese ascenso vertiginoso encontró freno con la misma rapidez.

A partir de 2020, las inconsistencias ofensivas comenzaron a hacerse más evidentes, mientras que sus deficiencias defensivas —particularmente en el control de pitcheos y el manejo del staff— lo colocaron bajo constante escrutinio. La narrativa cambió: de pieza angular de los Yankees a jugador cuestionado por su impacto integral en el terreno.

El cambio a los Minnesota Twins en 2022 marcó un punto de inflexión. Sánchez dejó de ser visto como una figura de franquicia y pasó a formar parte del grupo de peloteros en busca de redefinir su valor dentro del sistema.

Lo que siguió fue una etapa de inestabilidad: contratos de corto plazo, múltiples organizaciones y la necesidad constante de demostrar que aún podía aportar a nivel de Grandes Ligas.

En ese proceso, vistió uniformes como los de los Padres de San Diego, los Mets de Nueva York y los Orioles de Baltimore, encontrando momentos puntuales de producción —especialmente desde el poder— que le permitieron mantenerse en el radar.

Detalles confirmados sobre su etapa actual con Milwaukee Brewers

También recurrió al béisbol invernal, incluyendo participaciones en la República Dominicana, como vía para ajustar su ofensiva y sostener su vigencia competitiva.

Hoy, con los Milwaukee Brewers, Sánchez ha encontrado un nuevo espacio dentro del juego. Lejos del protagonismo de sus primeros años, se ha consolidado como un receptor suplente capaz de aportar poder ocasional y experiencia desde la banca.

Su rol ya no está definido por las expectativas de superestrella, sino por su utilidad en la estructura de un roster competitivo.

Con cerca de una década de servicio en Grandes Ligas, su carrera ofrece una lectura clara: el talento lo llevó a la cima, pero la falta de consistencia le impidió sostenerse como figura estelar.

Aun así, su capacidad para ajustarse y mantenerse vigente en un entorno altamente exigente habla de un mérito que no siempre se refleja en los números.

Gary Sánchez no fue el jugador generacional que muchos proyectaron, pero tampoco es una historia de fracaso. Es, más bien, la historia de un pelotero que entendió su nueva realidad y encontró la manera de seguir perteneciendo a ella.